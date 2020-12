Swindon: Fabryka Hondy wznowiła produkcję

Na poniedziałek zapowiedziano wznowienie produkcji w brytyjskiej fabryce Hondy w Swindon. Działalność zakładu była zawieszona od ubiegłej środy ze względu na niedobory części spowodowane rosnącymi zatorami w brytyjskich portach.

Japoński koncern Honda Motor ogłosił czasowe wstrzymanie produkcji w swoim zakładzie w angielskim mieście Swindon w ubiegłą środę. Powodem tej decyzji było odcięcie jedynej europejskiej fabryki spółki od dostaw wobec zakłóceń łańcucha logistycznego związanych z pandemią i przygotowaniami do bezumownego brexitu.

Jak zauważają brytyjskie media, fabryka Hondy w Swindon nie gromadziła zapasu części, bowiem stawiająca na maksymalizację wydajności strategia firmy zakładała pracę montowni w systemie JIT/JIS (just in time, just in sequence), tzn. uzupełnianie braków wedle bieżących potrzeb i w określonej kolejności. Tego rodzaju schemat działalności okazał się jednak niemożliwy do utrzymania w obliczu przedłużających się zakłóceń światowego łańcucha dostaw, dodatkowo nasilonych ze względu na wzmożenie zamówień międzynarodowych przed świętami oraz przygotowania przedsiębiorstw z różnych branży do opuszczenia przez Wielką Brytanię jednolitego rynku europejskiego, co ma nastąpić z końcem roku.

Zatory w brytyjskich portach kontenerowych narastają od kilku tygodni. Początkowo problem dotyczył jedynie największego w kraju portu w Felixstowe, przez który do Wielkiej Brytanii trafia ok. 48 proc. importowanych towarów, jednak w ostatnich dniach rozciągnął się również na dwa kolejne pod względem wielkości porty - Southampton i London Gateway.

W związku z narastającymi problemami w brytyjskich portach Honda zapowiedziała, że rozważa inne rozwiązania dotyczące sprowadzania części, takie jak transport lotniczy.

W zatrudniających ok. 3500 osób zakładach w Swindon powstawało w minionych latach ok. 160 tys. samochodów Honda Civic rocznie. W 2019 r. produkcja fabryki nie przekraczała 110 tys. pojazdów. Jedyna fabryka japońskiego koncernu w Europie przygotowuje się do likwidacji w 2021 r. Podjęta jeszcze w lutym ubiegłego roku decyzja w tej sprawie miała być reakcją na szersze przemiany w branży motoryzacyjnej, zwłaszcza potrzebę zwrotu ku elektromobilności. Przedstawiciele Hondy zapewniali, że posunięcie nie było związane z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.