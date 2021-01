Szef koncernu Stellantis przedstawił swój plan

Stellantis, nowa firma motoryzacyjna powstająca z połączenia Grupy PSA i Fiat Chrysler Automobiles, to tarcza, a nie zagrożenie - powtórzył kilkakrotnie Carlos Tavares, dyrektor zarządzający koncernu podczas konferencji inaugurującej jej działalność. I dodał: chcemy być wielcy poprzez to, co robimy. Jego zdaniem siłą spółki ma być jej skala i różnorodność, sprzyjające obniżaniu kosztów produkcji aut i inwestowania w nowe napędy.

Niemal po połowie przychodów z USA i regionu EMEA

Redukcja kosztów nie ma nic wspólnego z liczbą pracowników

Przemysł pod silną presją regulacji

Za kilka lat Vauxhall może zniknąć

Patrząc na całość kosztów produkcji samochodu koszty zatrudnienia to 10 proc. Zdaniem Carlosa Tavaresa w przemyśle motoryzacyjnym jest znacznie więcej możliwości poprawy efektywności niż koszty pracy. Przypomniał przypadek Opla, który przez długie lata przynosił straty, a po przejęciu przez PSA szybko zaczął przynosić zyski, nawet w pierwszym półroczu ubiegłego roku, kiedy sytuacja przemysłu motoryzacyjnego była najtrudniejsza.Biorąc pod uwagę dane z obu łączących się koncernów za rok 2019 wyniki, jakie może osiągnąć Stellantis to 12 mld euro skorygowanego zysku operacyjnego i skorygowana marża operacyjna na poziomie 7 proc. Przychody połączonej firmy to 176 mld euro, z czego 46 proc. pochodzi z Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki i Eurazji, a 44 proc. z Ameryki Północnej. Wielkim nieobecnym jest więc rynek chiński. Carlos Tavares przyznał, że na razie rezultaty działania na tym rynku są rozczarowujące. - Stworzyliśmy specjalny zespół, którego zadaniem jest sprawdzenie, co poszło nie tak, i przygotowanie nowej strategii dla tego rynku - powiedział Tavares.Wynikające z połączenia roczne synergie firma wyliczyła na 5 mld euro, z czego 40 proc. ma być związane z produktem (to np. korzyści z wprowadzenia wspólnych platform, konsolidacji inwestycji w badania i rozwój czy poprawa procesów produkcyjnych), a 35 proc. ma być związanych z większą skalą wspólnych zakupów. Jednorazowe koszty dojścia do tych synergii to 4 mld euro. Zdaniem Carlosa Tavaresa do końca 2024 ma być osiągniętych 80 proc. rocznych synergii, ale ich wpływ na wyniki firmy ma być odczuwalny już w tym roku.Wśród dziennikarskich pytań pojawiły się zagadnienia trudne, takie jak problemy nierentownych fabryk we Włoszech czy Ameryce Południowej, wspominane szczególnie w kontekście ciągłych zapewnień o utrzymaniu miejsc pracy. - Uważam, że włoskie fabryki mogą poprawić opłacalność i jakość, zredukować koszty. To nie ma nic wspólnego z liczbą pracowników, tylko ze sposobem produkcji. Mamy wiele technologii do zaimplementowania we włoskich fabrykach - zapewniał Carlos Tavares.Czytaj także: Fabryka Fiata w Tychach wreszcie dostanie nowe modele Wspominając o Ameryce Południowej, przypomniał sytuację Brazylii, gdzie Ford właśnie postanowił zamknąć wszystkie trzy swoje fabryki. Stellantis także ma zakłady w Brazylii i Argentynie. - Na razie chcemy rozwijać nasze operacje w Ameryce Łacińskiej, nie planujemy zamykania fabryk. To, co się stało przed tygodniem, to jednak sygnał ostrzegawczy. Rządy tego regionu muszą zadać sobie pytanie, czy chcą mieć przemysł motoryzacyjny czy nie? - powiedział Carlos Tavares.Szef nowego megakoncernu stwierdził, że obecna sytuacja przemysłu jest najtrudniejsza w ciągu 40 lat, jakie spędził w branży motoryzacyjnej. Przemysł znalazł się pod silną presją wprowadzanych regulacji, zarówno dotyczących samochodów, jak i samej produkcji. Nowe regulacje i wymagania znacznie podnoszą ceny samochodów. Według przytaczanych przez Tavaresa szacunków PWC nowe przepisy do roku 2030 podniosą koszty samochodów o 20 do nawet 40 proc., a to w każdym możliwym scenariuszu powoduje koszty społeczne. Przemysł może po prostu podnosić ceny aut, przez co znaczna część nabywców zostanie pozbawiona możliwości zakupu samochodu, albo ciąć marże, ale to musi się skończyć zamykaniem fabryk, a wówczas ludzie zostaną pozbawieni pracy. Dotyczy to sytuacji podatkowej i kosztowej w krajach rozwijających się, jak w Ameryce Południowej, jak i kosztów wprowadzania nowych napędów, jak to ma miejsce np. w Europie.Carlos Tavares zwrócił przy tym uwagę na sytuację Wielkiej Brytanii. Tamtejszy rząd postanowił wprowadzić od roku 2030 zakaz rejestracji nowych samochodów spalinowych, co powoduje, że inwestowanie w umieszczanie tam produkcji takich aut przestaje mieś sens. Biorąc pod uwagę, że cykl życia modeli samochodów to obecnie przynajmniej 6 lat, to już po wygaśnięciu obecnych modeli inwestowanie w nowe może nie mieć ekonomicznego sensu. Fabryka Vauxhalla w Ellesmere Port to obecnie jedno z dwóch europejskich miejsc produkcji nowego Opla/Vauxhalla Astry, który ma wejść na rynek w tym roku. Co potem? Jeżeli przyjmiemy ten sześcioletni cykl życia, to nowy spalinowy samochód raczej już do fabryki nie trafi.Carlos Tavares stwierdził, że byłoby możliwe produkowanie tam samochodów elektrycznych, ale skoro znacznie większy rynek dla takich aut będzie w Unii Europejskiej, w której firma chce produkować główne komponenty: silniki elektryczne i baterie, to lokowanie produkcji na Wyspach może nie być opłacalne.Carlos Tavares kilkakrotnie podkreślał wysokie koszty samochodów elektrycznych i ryzyko, jakie się wiąże z forsowaniem ich produkcji przez rządy krajów uprzemysłowionych, głównie europejskich. Podkreślał jednak, że koncern jest w tym segmencie obecny i będzie tą obecność poszerzał. Obecnie oferuje 29 modeli „zelektryfikowanych”, czyli elektrycznych i hybrydowych, które obok spalinowych mają także silniki elektryczny. Do końca tego roku portfolio koncernu wzbogaci się o kolejnych 10 takich aut, a do roku 2025 każdy nowy model samochodu marek grupy Stellantis ma mieć wersję zelektryfikowaną.