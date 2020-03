Sztuczna inteligencja przyspieszy produkcję BMW

Bawarski koncern w swojej fabryce w Monachium wprowadza elementy sterowania i kontroli oparte o rozwiązania sztucznej inteligencji. Mają one z jednej strony uwolnić załogę od monotonnych i powtarzalnych czynności, a z drugiej poprawić efektywność procesów i poziom kontroli jakości.

Czataj także: BMW przyspiesza elektromobilne inwestycje w Dingolfing Na wydziale montażu pracownicy sprawdzają poprawność wykonania wszystkich czynności przez zrobienie zdjęcia zamontowanego elementu. Komputer w ułamku sekundy porównuje je z tysiącami innych i na tej podstawie wykrywa nieprawidłowości montażu, ustawienia lub braki pewnych elementów. Technologia ta jest wykorzystywana np. przy montażu trójkąta ostrzegawczego w pokrywie bagażnika, wycieraczek i progów. Odległość, kąt czy oświetlenie nie mają znaczenia dla AI. System uczy się prawidłowego położenia i wyglądu elementu na podstawie zdjęć prawidłowo zamontowanych części, robionych z różnych miejsc i pod różnym kątem. Tworzony na tej podstawie prawidłowy obraz posłuży potem do rozpoznawania błędów.BMW zaczyna także stosować identyfikację radiową RFID, która pozwala na automatyczną i bezdotykową identyfikację komponentów w całym łańcuchu wartości. Zdejmuje także z pracowników uciążliwy obowiązek ręcznego skanowania elementów. Kody RFID obecnie są stosowane w montażu siedzeń. Trafiają na elementy jeszcze u dostawców, a potem ich obecność pozwala na ciągłe monitorowanie obecności odpowiednich elementów w samochodzie.Czytaj także: BMW zamówiło lit za ponad pół miliarda euro Robot Comfort Acces sprawdza działanie systemu wykrywającego klucze w BMW serii 3. Trzy anteny umieszczone w samochodzie z odległości 3 m od samochodu powinny zapalić światła, a przy 1,5 m otworzyć drzwi, po czym automatycznie zamknąć drzwi, kiedy kierowca z kluczykiem w kieszeni odchodzi. Dotąd sprawdzano i kalibrowano tą funkcję ręcznie, co zajmowało nawet dwa dni. BMW Group i University of Applied Sciences (HTW) w Dreźnie opracowali robota pomiarowego, który kilkakrotnie samodzielnie okrąża pojazd we wstępnie zdefiniowanym wzorze, aby określić siłę pola magnetycznego w różnych wymaganych punktach. Do robota dołączone jest pudełko zawierające kluczyk. Pudełko można ustawić na różnych wysokościach, aby odzwierciedlić różne sposoby noszenia go przez kierowcę: w dłoni, torbie sportowej lub kieszeni na piersi. Gdy robot wykryje blokowanie lub odblokowywanie drzwi przez elektronikę pojazdu, wbudowany skaner Lidar mierzy odległość między kluczem a pojazdem i bada otoczenie pojazdu. Generowane dane trafiają prosto do komputera centralnego, gdzie są przedstawiane jako grafika.- Robot jest nie tylko znacznie szybszy, ale także bardziej precyzyjny. Uzyskane przez nas wyniki są bardzo szczegółowe i, co najważniejsze, obiektywne. Możemy więc nawet rozpocząć sprawdzanie poprawności funkcji przed pierwszym jazdą próbną - wyjaśnia Martin Hilt, specjalista ds. Innowacji i cyfryzacji w fabryce w Monachium.Od początku roku specjalna aplikacja śledzi także poruszanie się budowanego samochodu po taśmie produkcyjnej. To także sposób zastąpienia przez sztuczną inteligencję działań, które dotychczas ręcznie prowadzili pracownicy. Na razie była stosowana testowo, ale w przyszłości ma wejść do powszechnego użytku.