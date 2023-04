Szwajcaria przywróci opodatkowanie samochodów elektrycznych

Zgodnie z propozycją szwajcarskiego rządu od 2024 roku na importowane pojazdy elektryczne będzie ponownie nakładany 4-procentowy podatek. Pozyskane w ten sposób środki będą przeznaczone na Fundusz Dróg Krajowych i Ruchu Miejskiego.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Tylko do końca tego roku pojazdy elektryczne, które są importowane do Szwajcarii, będą wyłączone z procedury nakładania 4-procentowego podatku od ceny netto. Wpływy z tej daniny przeznaczone są na inwestycje prowadzone przez Fundusz Dróg Krajowych i Ruchu Miejskiego (FORTA).

Początkowa likwidacja dodatkowej opłaty miała wspierać elektromobilność, jednak w ostatnich latach gwałtownie rośnie sprzedaż elektryków. W 2018 roku po szwajcarskich drogach jeździło ich 8 tysięcy, a w roku minionym było to już 45 tysięcy. Obecnie auta elektryczne stanowią 20 procent importowanych pojazdów osobowych i dostawczych.

Te zmiany doprowadziły do tego, że w 2022 roku do kasy Funduszu Dróg wpłynęło o 78 milionów franków mniej, na ten rok szacunki mówią o kwocie między 100 a 150 milionów franków. Do tej pory niedobory były finansowane z budżetu centralnego, ale w ramach wprowadzonych oszczędności od 2024 roku wstrzymano dotację.

Dodatkowo prowadzone badania wykazały, że auta elektryczne w dużo większym stopniu przyczyniają się do niszczenia nawierzchni dróg, ponieważ są cięższe od samochodów spalinowych. Dlatego uznano, że nie powinny być wyłączone z systemu poboru podatków.