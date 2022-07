Szwajcaria zamierza opodatkować używanie samochodów elektrycznych

Z raportu przedstawionego przez szwajcarski tygodnik "L 'Automobile Magazine" wynika, że władze federalne Szwajcarii rozpoczęły prace nad przygotowaniem zmodyfikowanego systemu opłat podatkowych, którym zostaną objęci wszyscy posiadacze samochodów. Najpóźniej do 2030 roku zostanie na pojazdy elektryczne nałożony podatek uzależniony od liczby kilometrów przejechanych w danym roku.

Szwajcaria jest jednym z niewielu krajów, w którym nie ma państwowych zachęt finansowych dla obywateli, którzy kupują samochody z napędem elektrycznym. Poszczególne kantony wypłacają ekwiwalenty w wysokości do 3 tysięcy franków szwajcarskich z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów ubezpieczenia aut. W 2019 roku po alpejskich drogach jeździło około 50 tysięcy elektrycznych pojazdów, teraz jest ich niemal 300 tysięcy.

Jak wynika z zapowiedzi urzędników federalnego departamentu środowiska, transportu, energii i komunikacji wspólnie z departamentem finansów trwają prace nad przygotowaniem do wprowadzenia nowego systemu podatków i opłat od pojazdów mechanicznych. Mają one doprowadzić do objęcia aut z napędem elektrycznym pełnym opodatkowaniem.

Obecnie w systemie budżetowym na posiadaczy samochodów nakładane są trzy rodzaje zobowiązań finansowych wobec państwa. Przy czym bywa, że poszczególne kantony dodatkowo obciążają kierowców za korzystanie z dróg lokalnych. Mamy więc podatek doliczany do cen benzyny i oleju napędowego, podatek drogowy od każdego zarejestrowanego auta i obowiązek wykupienia rocznej winiety. W 2022 roku jej koszt wynosi 40 franków czyli około 180 złotych.

Z raportu opracowanego przez ekspertów wynika, że samochody elektryczne w dużo większym stopniu niszczą drogi bowiem są dużo cięższe od swoich odpowiedników spalinowych. Tymczasem energia elektryczna na stacjach ładowania nie jest obciążona do tej pory żadnymi daninami na rzecz państwa. To właśnie się zmieni. Rozważane jest wprowadzenie opłaty za pobieranie prądu do ładowania baterii, a dodatkowo będzie podatek naliczany od ilości kilometrów przejechanych w danym roku przez pojazd elektryczny.

Organizacje ekologiczne są przeciw

Nie ma jeszcze przygotowanych rozwiązań związanych z weryfikacją stanu licznika oraz określeniem, czy auto nie przejechało na przykład kilkuset kilometrów po zagranicznych drogach i trudno za to obciążać właściciela. Nie jest wykluczone wprowadzenie obowiązkowych urządzeń, które będą montowane na wyposażeniu samochodów, podobnie jak to się dzieje w przypadku ciężarówek.

Rocznie wszystkie podatki od właścicieli aut przekraczają 2 miliardy franków szwajcarskich i ten poziom dochodów ma zostać utrzymany w kolejnych latach.

Organizacje ekologiczne zwracają uwagę, że jest to jednak zaprzeczenie idei elektromobilności i walki o ograniczenie emisji CO2 przez samochody.

Urzędnicy utrzymują, że rozwiązania fiskalne należy dostosowywać do zmieniających się warunków. Poza tym świadomy obywatel ma poczucie obowiązku wobec środowiska, ale i potrzeb budżetu i takie rozwiązanie za kilka lat zaakceptuje.