Szykuje się kolejne podejście do polskiego supersamochodu?

Kilka lat temu polska spółka Arrinera przygotowała projekty supersamochodów spalinowych Arrinera Hussarya GT i Arrinera Hussarya 33 oraz projekt samochodu elektrycznego Arrinera Electric. Z tych projektów nic nie wyszło. Wielce prawdopodobne, że firma Arrinera nie złożyła jednak broni i przygotowała nowy projekt supersamochodu z napędem elektrycznym.

Będzie powrót na New Connect?

Stworzenie projektu samochodu na papierze, czy nawet budowa jeżdżącego modelu - co pokazała w przeszłości Arrinera - jest możliwe i spółce może się to udać. To jednak dopiero początek drogi. Znacznie trudniejszym wyzwanie będzie znalezienie inwestorów, którzy zaryzykują i wyłożą pieniądze na ten projekt, potem trzeba jeszcze znaleźć klientów, którzy taki samochód będą chcieli kupić. Przyszłość pokaże, czy elektryczny model Arrinery podzieli los poprzedników, czy też trafi do produkcji i pojawi się na drogach.Arrinera Technology & Development, która złożyła rysunki patentowe, to spółka-córka firmy Arrinera Technology. Z kolei Arrinera Technology to była spółka zależna firmy Arrinera, która w grudniu 2020 r. sprzedała jej akcje. Jak informowała niedawno Arrinera, nie posiada ona żadnych akcji w spółce Arrinera Technology.W tej sprawie jest jeszcze jeden, rozwojowy wątek. Otóż akcje spółki Arrinera od września 2011 r. były notowane na rynku New Connect. Szczyt notowań nastąpił w 2016 r. - w połowie października tego roku za jedną akcję płacono 14,75 zł, na wysokich poziomach akcje Arrinery utrzymywały się do początku kwietnia 2017 r., potem nastąpił trend spadkowy, który zatrzymał się na poziomie 46 groszy w czerwcu 2019 r. Wówczas zawieszono notowania akcji Arrinery za brak przedstawienia raportu spółki za drugi kwartał 2019 r.I po kilku latach nastąpił nieoczekiwany powrót do żywych. Arrinera 10 sierpnia 2021 r. przedstawiła zaległy raport za drugi kwartał 2019 r. Tego dnia ukazały się także raporty za trzeci i czwarty kwartał 2019 r. Ostatecznie, 27 września 2021 r. spółka przedstawiła raport za rok obrotowy 2020 r. Jak dowiadujemy się również z komunikatu firmy, który ukazał się w maju 2021 r., Arrinera rozpoczęła również przegląd opcji strategicznych. Jego wyniku nie ujawniono.Spółka nie przedstawiła też jeszcze raportów kwartalnych za rok 2021 r. Nie wykluczone, że raporty takie wkrótce się pojawią (ich przygotowanie nie jest trudne, spółka nie prowadzi obecnie żadnej działalności) i notowania akcji Arrinery zostaną odwieszone.