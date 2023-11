Notowana na warszawskiej giełdzie grupa Auto Partner odnotowała znaczący wzrost sprzedaży w październiku 2023 roku - w ujęciu rok do roku o 33 procent. Październikowe przychody okazały się najwyższe w bieżącym roku.

Jak wynika z raportu opublikowanego przez Auto Partner, giełdową spółkę specjalizującą się w sprzedaży i dystrybucji części samochodowych, szacowane miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży w październiku 2023 roku wyniosły ponad 338 mln zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku (przychody wyniosły wówczas 254 mln zł) stanowi wzrost sprzedaży o 33 proc. rok do roku.

W ujęciu kwotowym dotychczas najlepszym miesiącem 2023 roku był maj, kiedy spółka osiągnęła 333 mln zł przychodów.

Narastająco od początku roku do końca października przychody grupy Auto Partner wyniosły około 3,07 mld zł, co oznacza wzrost o 30,5 proc. w ujęciu rok do roku. W pierwszych dziesięciu tegorocznych miesiącach półka przekroczyła także poziom sprzedaży osiągnięty w całym 2022 roku. Wówczas było to 2,83 mld zł.

Przychody osiągnięte w październiku 2023 okazały się również o około 7 mln zł niższe od tych z września 2023 (wówczas wyniosły 331 mln zł). Natomiast w sierpniu 2023 roku firma zanotowała sprzedaż na poziomie 310 mln zł.

Poniżej graficzne zestawienie przychodów grupy Auto Partner:

Kapitalizacja giełdowa grupy Auto Partner wynosi obecnie około 3,2 mld zł. Od początku roku akcje dystrybutora części samochodowych podrożały już o ponad 80 proc. Największymi akcjonariuszami spółki są Katarzyna Górecka (25,7 proc. akcji) oraz prezes spółki Aleksander Górecki (21,7 proc. akcji).