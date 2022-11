Tak będzie wyglądać fabryka Izery w Jaworznie

Mówią, że wybrali platformę, mówią, że zaprojektowali fabrykę i że o szczegółach powiedzą jeszcze w tym miesiącu. - Nie zniknęliśmy. Po prostu ważne negocjacje wolą ciszę. Teraz już możemy zacząć mówić - wyjaśnia Piotr Zaremba, prezes Electromobility Poland.

W drugiej połowie listopada Electromobility Poland ma ogłosić wybór platformy, pokazać wybraną technologię oraz zaprezentować partnera.

Można było wcześniej wybrać inną platformę, ale nam zależało na tej konkretnej, bo jej parametry, ale także relacja biznesowa z jej producentem, rekompensują długi czas oczekiwania – mówi Piotr Zaremba.

Skarb Państwa nie ma intencji pozostania w tym projekcie na zawsze, ale uważa, że dla rozwoju gospodarki w tym obszarze potrzebny jest impuls, którego może dostarczyć Izera - mówi Piotr Zaremba.

Electromobility Poland złapało opóźnienie w budowie fabryki. Dlaczego aż tak duże?

- Proces wejścia w posiadanie terenu w Jaworznie okazał się bardziej skomplikowany, niż zakładaliśmy. Nadal uważamy, że to jest najlepsza lokalizacja, ale sprawy formalne zabierają więcej czasu, niż przewidywaliśmy w naszych planach. Dziś pracuje nad tym prezydent Jaworzna wraz z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Wszyscy podzielają nadzieję, że na przełomie roku zaczną się już pierwsze prace przygotowawcze, nie tylko pod kątem fabryki Izery, ale całego Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego.

Drugi powód opóźnień, który też jest już za nami, to fakt, że wybór platformy także okazał się dłuższy i bardziej złożony. Kiedy jest się stosunkowo małym start-upem z Polski, to wychodząc do największych motoryzacyjnych gigantów i chcąc kupić coś, co mają potencjalnie najcenniejszego, czyli technologie, które decydują o ich konkurencyjności, trzeba się nastawić na wielomiesięczny proces budowy zaufania, zanim te firmy zaczną przedstawiać poważne, satysfakcjonujące dla nas propozycje.

Okoliczności nie pomagały. Wybuchła pandemia. Kiedy udało się po niej przepracować na nowo sprawy łańcucha dostaw, to rozpoczęła się wojna w Ukrainie, która ponownie pewne aspekty łańcucha dostaw przeorała, więc do zamkniętych już spraw musieliśmy w negocjacjach z partnerem wracać. Wciąż otwarta książka negocjacyjna dawała nam jednak możliwość korygowania pewnych ustaleń na bieżąco.

Dostawca platformy ma zostać przedstawiony w drugiej połowie listopada

Jak długo ta książka może być otwarta? Czy tak długie negocjacje nie podkopują zaufania do was?

- Dziś ta książka już jest zamknięta. W drugiej połowie listopada ogłosimy wybór platformy i pokażemy wybraną technologię, oraz zaprezentujemy partnera.

Myślę, że wybrana przez nas technologia jak i renoma partnera rozwieją wiele wątpliwości co do naszego projektu, związanych z tym, czy jesteśmy w stanie dostarczyć na rynek samochód, który będzie w stanie konkurować z obecnymi już na nim modelami.

Oczywiście można było wcześniej wybrać inną platformę, ale nam zależało na tej konkretnej, bo jej parametry, ale także relacja biznesowa, którą się udało nawiązać z jej producentem, rekompensują długi czas oczekiwania. Wybierając platformę i zawiązując strategiczne partnerstwo idziemy w kierunku, w jakim podąża cały sektor motoryzacyjny, więc dalsza kontrola nad harmonogramem będzie już znacznie lepsza.

Co można powiedzieć o tej platformie już dziś, kiedy jej producent, a więc i szczegóły techniczne są jeszcze objęte tajemnicą?

- Przede wszystkim to platforma, która spełnia wszystkie nasze założenia biznesowe i techniczne. Pozwala nam ona zbudować samochód nawet lepszy niż zakładaliśmy na początku. Jeśli chodzi o technologię, Izera będzie mogła walczyć o klienta na równi z rozpoznawalnymi markami.

Co bardzo ważne, wynegocjowane ramy współpracy pozwalają nam też budować długoterminową relację biznesową. Wybór platformy to ważny, ale tylko pierwszy krok, który trzeba zrobić, żeby ten projekt zakończył się długoterminowym sukcesem.

Miarą sukcesu nie jest uruchomienie produkcji, tylko to, by projekt utrzymał się na rynku i był konkurencyjny i rentowny przez kolejnych 20-30 lat. Dlatego tak ważne są dla nas aspekty biznesowe – współdzielenie łańcucha dostaw, inne opcje współpracy w przyszłości. Wynegocjowany został cały pakiet umów, które obecnie są zatwierdzane formalnie przez obie strony tj. uzyskują niezbędne zgody korporacyjne.

Co się działo z Izerą w tym czasie, kiedy zniknęła z mediów?

- Kupienie sobie trochę spokoju, ciszy medialnej, to była nasza świadoma decyzja. Duże międzynarodowe negocjacje lubią ciszę i często najwięcej w takich rozmowach osiąga się wówczas, kiedy nie ma wokół nich głośnej, publicznej dyskusji.

Teraz jesteśmy gotowi, żeby pokazać efekty naszych prac i w drugiej połowie listopada ujawnić więcej szczegółów. Przede wszystkim jednak trzeba było dokończyć negocjacje, co było dużym wysiłkiem całego zespołu, wspieranego przez globalne firmy doradcze. To wsparcie było ważne, jednak główny ciężar negocjacji spoczywał na naszym zespole, który tworzyli pracownicy EMP odpowiedzialni za kluczowe obszary rozwoju projektu. Trzon zespołu pracował nad platformą, ale równolegle aktualizowaliśmy strategię produktu, bo rynek i oczekiwania klientów się zmieniają, podobnie jak dostępność komponentów na rynku czy zmiana cen surowców.

Trzecim tematem była sama fabryka. Formalności związane z terenem i jego przekazaniem są w gestii władz Jaworzna i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a my pracowaliśmy nad przygotowaniem projektu budowlanego fabryki, żeby po objęciu terenu móc jak najszybciej wystąpić o pozwolenie na budowę. Pracowaliśmy także nad layoutem fabryki z firmą Durr Systems, potem z inwestorem zastępczym, firmą Prochem, opracowaliśmy projekt koncepcyjny, a teraz pracujemy nad projektem budowlanym.

Co w takim razie zmieniło się w pracy nad fabryką? Skoro np. pracujecie w tle nad projektem, to czy sam proces budowy może się dzięki temu skrócić? Wcześniej to było około 2 lat...



- Nie ma cudów. Budowa musi trwać 1,5-2 lata. Drugie tyle trwa natomiast proces uzyskiwania pozwoleń na budowę, ocen środowiskowych i innych formalnych zezwoleń. W tym obszarze możemy generować oszczędności czasowe i to robimy.

Jakie najważniejsze zmiany nastąpiły w strategii?

- Szczegółów nie będziemy zdradzać ani teraz, ani w drugiej połowie listopada, podczas prezentacji platformy. Strategia to serce biznesu, a od czasu, kiedy rozpoczynaliśmy ten projekt w 2018 roku z wizją biznesową i techniczną, warunki w przemyśle motoryzacyjnym znacznie się zmieniły.

Strategia produktu mówi o wielu aspektach, np. o tym, jak chcemy konkurować, w jakim miejscu technologicznym i cenowym chcemy być. Stanowi wsad do procesu technicznego, który rozpoczynamy z dostawcą platformy, aby pogodzić oczekiwania klienta z ceną samochodu i przepisami homologacyjnymi, które ostatnio dynamicznie się zmieniają.

Mówiliście, że do czasu, kiedy Izera wyjedzie na drogi, jej platforma będzie już sprawdzona w innych modelach aut. Czy faktycznie ona już jeździ?

- Dziś możemy tylko powtórzyć to, co mówiliśmy. Kiedy ogłosimy nazwę dostawcy platformy, to stanie się jasne, w jakich pojazdach już została wykorzystana, tym samym ucinając spekulacje co do jakości i rzetelności tej technologii.

Zdaję sobie sprawę, że nie podacie teraz nazwy modeli, w których ją wykorzystano. Chodzi tylko o to, czy faktycznie ta platforma już jeździ?

- Platforma to pewien koncept rozwijany przez lata. Ta, którą my kupujemy, jest zorientowana na przyszłość, ale jej podstawa już jest wykorzystywana w wielu pojazdach. Tak więc, nasza platforma będzie połączeniem tego, co już jeździ, z rozwiązaniami, które są dostosowane do nadchodzących zmian w przepisach i zmieniających się potrzeb klientów. Oczywiście jest to rozwiązanie dedykowane dla pojazdów elektrycznych.

Dziś fabrykę trzeba budować inaczej niże dwa lata temu - ze względu na półprzewodniki

Dwa największe wąskie gardła w produkcji to dziś półprzewodniki i dostępność baterii. W obu przypadkach popyt rośnie szybciej niż produkcja. Czy nie obawiacie się, że skoro jesteście start-upem, który musi się dopiero uwiarygodnić na rynku, to możecie być na końcu listy tych, którym zapewnia się dostawy na rynku wiecznego niedoboru?

- Teraz wszyscy w automotive to analizują i zastanawiają się, jak sobie z tym problemem poradzić. W tym momencie trzeba wrócić do tematu negocjacji w sprawie platformy. Były w nich dwa momenty, w których musieliśmy wrócić do stołu i w pewnych aspektach rozpocząć negocjacje jeszcze raz. Pierwszym był początek pandemii, a drugim wojna w Ukrainie. Obydwa pokazały jak ważny w produkcji samochodów jest łańcuch dostaw.

Poza tym obecna sytuacja zmieniła rynek – z bardzo konkurencyjnego przeszedł na pozycję, w której sama dostępność samochodu staje się ważna, a cena nieco schodzi na drugi plan. Można powiedzieć, że przykładem tego była rosnąca sprzedaż aut elektrycznych, przy spadku sprzedaży spalinowych. W dużej mierze wynikało to po prostu z większej dostępności aut elektrycznych.

To, że negocjacje z dostawcą platformy jeszcze nie były oficjalnie zamknięte. pozwoliło nam wrócić do stołu i zabezpieczać się przed tymi nowymi zagrożeniami. Dotyczyło to nie tylko umowy licencyjnej, ale szczególnie umowy dotyczącej łańcucha dostaw. Wspominaliśmy wcześniej, że nie kupujemy tylko technologii, ale strategiczne partnerstwo, z którego wynika m.in. to, że część komponentów możemy kupować razem z dostawcą platformy.

Po ogłoszeniu wyboru platformy będziemy decydowali, jakie części kupujemy sami, a jakie wspólnie z partnerem i wówczas będziemy się chcieli lewarować wspólnymi zakupami tych newralgicznych komponentów z naszym partnerem, który ma do nich dostęp znacznie łatwiejszy niż my. Chodzi właśnie o to, o czym Pan wspomniał – żeby nie być na końcu tej kolejki, ale tam, gdzie nasz partner, czyli w jej czubie.

Półprzewodniki mogą też być problemem przy samej budowie fabryki. Obecnie poziom automatyzacji fabryk, szczególnie motoryzacyjnych, jest bardzo wysoki, a czas oczekiwania na nowe roboty czy elementy linii wykorzystujące półprzewodniki wydłużył się z tygodni do miesięcy. Czy to może wydłużyć budowę fabryki?

- Z punktu widzenia pełnych linii produkcyjnych, które musimy zamówić dla spawalni czy lakierni, to znaczne przesunięcie. Przykładowo dziś na spawalnię czeka się 18 miesięcy, a więc o kilka miesięcy dłużej niż wcześniej. Większym problemem są jednak mniejsze elementy, takie jak szafy sterownicze czy moduły bezpieczeństwa. Przedtem to były elementy, które leżały na półkach, wystarczyło wziąć. Teraz na nie także czeka się kilkanaście miesięcy.

Podczas dyskusji z dostawcami linii ustaliliśmy, że wszystkie te elementy będziemy zamawiali równolegle, a nie czekali z tymi „detalami” do samego końca. Kiedyś tak budowano, teraz trzeba to zmienić, dostosowując się do sytuacji na rynku.

Czy długie oczekiwanie na właściwy, produkcyjny samochód, nie spowoduje, że to co planowaliście kilkanaście miesięcy temu, wyjeżdżając na drogi będzie już przestarzałe, biorąc pod uwagę zmiany na rynku?

- Nie mam takich obaw. Najpierw była wizja biznesowa, potem techniczna, a na końcu design. Siadając do stołu negocjacji z dostawcą platformy kierowaliśmy się wizją techniczną, a nie pokazanym wcześniej projektem samochodu. Na rynku jest kilka platform, które mogliśmy nabyć szybciej, ale zależało nam na tej konkretnej, bo wpisywała się w nasze założenia techniczne i biznesowe.

Daje nam ona nie tylko konkurencyjność w momencie zjechania pierwszego samochodu z linii, ale także możliwość rozwoju, modernizacji. Każda technologia się starzeje, bo zmieniają się oczekiwania konsumentów, bo konkurencja wprowadza nowe rozwiązania, ale też dlatego, że trzeba się dostosowywać do zmiany regulacji, co w przypadku samochodów elektrycznych często ma miejsce, np. w obszarze bezpieczeństwa baterii.

To są kosztowne zmiany i gdybyśmy robili to sami, byłoby to kłopotliwe i wiązało się z podnoszeniem ceny produktu. Kiedy koszt modernizacji jest współdzielony z partnerem, to staje się on znacznie mniej odczuwalny dla klienta. Stąd ważne było nie tylko kupienie technologii, ale nawiązanie strategicznej współpracy, pozwalającej budować biznes przez następnych kilkanaście lat.

Jest sporo głosów mówiących, że najlepszym zabezpieczeniem takiego procesu byłoby zbudowanie fabryki nie na 100 000 aut, tylko na 300 000, z czego 200 000 to by były samochody produkowane dla dostawcy platformy, jego modele, z jego logo na masce. Wówczas partnerowi bardziej zależałoby i na sprawnym łańcuchu dostaw, i na odpowiednio szybkich modernizacjach technologii.

- Kiedy coś współdzielimy, to mamy zysk w postaci obniżenia kosztów, ale także ryzyko, że dla klienta te produkty będą zbyt podobne. Jest to więc decyzja dotycząca nie tylko strony technicznej, ale także udziału w rynku. Najbliższe miesiące będą właśnie czasem na to, żeby ustalić z partnerem, jaki stopień współpracy będzie najlepszy, by zapewnić sprawność łańcucha dostaw, ale by nie zjadać sobie wzajemnie biznesu.

Wspólne platformy od dawna działają między markami, a nawet koncernami, i duże firmy się tego nie boją. Może więc wspólna fabryka byłaby lepsza...

- To znacznie bardziej skomplikowane, niż się wydaje. Proszę zwrócić uwagę, że często taka współpraca między koncernami (a nie markami jednego koncernu) zaczyna się od samochodów dostawczych, w których marka nie jest tak istotna, jak parametry funkcjonalne, a dopiero potem rozszerza się na samochody osobowe. To pokazuje ostrożność, z jaką koncerny podchodzą do takich przedsięwzięć.

Mogę powiedzieć, że tego typu opcje będą przedmiotem dalszych analiz w kolejnej fazie rozmów z wybranym partnerem, aby zastanowić się, co dla naszego i jego biznesu jest najlepsze.

Spowolnienia gospodarczego nie jest okresem zapaści na rynku samochodów elektrycznych

Wcześniej mówiliście o 5 mld złotych na budowę. W ostatnim czasie wszystkie koszty znacznie wzrosły. Co teraz możecie zrobić z tymi pieniędzmi? Do ilu obecnie wzrosły koszty inwestycji?

- Jeszcze za wcześnie na ujawnianie tych informacji. O szczegółach związanych z kwotami i harmonogramem będziemy informować po ogłoszeniu wyboru platformy.

A czy możemy powiedzieć, skąd zamierzacie wziąć fundusze? Jakie rozwiązanie w obecnej sytuacji gospodarczej jest realne?

- Zgadzam się z tym, że dziś warunki do inwestycji są trudne, ale my nie możemy patrzeć na gospodarkę z perspektywy dnia dzisiejszego, trudnej zimy czy nawet kolejnego roku. Musimy myśleć o tym, czym będzie się konkurować za kilka lat. Gospodarka działa cyklicznie i za chwilę sytuacja się zmieni. Poza tym, patrząc na kraje zachodnie, widzimy, że czas spowolnienia gospodarczego nie jest okresem zapaści na rynku samochodów elektrycznych. Wiele krajów wręcz zaostrza swoje cele, aby dokonać większego skoku, przeskoczyć pewien etap.

To tak jak z dyskusją na temat tradycyjnych nośników energii. Jedni mówią, że w obecnej sytuacji trzeba wrócić do węgla, a inni odwrotnie, że musimy przyspieszyć transformację, żeby jak najszybciej oprzeć się na OZE.

Nasze podejście do wyzwań finansowania będziemy szerzej omawiać podczas wydarzenia, związanego z dostawcą platformy, które planujemy. Mogę zapewnić, że mamy pomysł, który już częściowo wdrażamy, bo o finansowaniu w start-upie myśli się cały czas.

Skoro już któryś raz w rozmowie użył Pan stwierdzenia start-up, to jak widzi Pan przyszłość firmy? Mam wrażenie, że ponad 90 proc. start-upów ma prosty plan – pokazać pomysł i dać się kupić większej firmie.

- To raczej pytanie do właścicieli, a nie do zarządu, ale tutaj pomysł nie polega na jak najszybszym wyciągnięciu pieniędzy, lecz na zbudowaniu nowej gałęzi gospodarki w oparciu o Izerę i fabrykę samochodów w Jaworznie. Uważamy, że to także ogromna szansa dla polskich dostawców, których stopniowo będziemy włączać w proces budowy polskiej marki motoryzacyjnej.

Z drugiej strony, o czym też mówiliśmy od początku, Skarb Państwa nie ma intencji pozostania w tym projekcie na zawsze. Zapewnia kapitał na rozpoczęcie działalności, ale w przyszłości będzie dążył do komercjalizacji Izery. W przyszłości możliwa jest oferta publiczna. Skarb Państwa nie ma ambicji zarządzania biznesem motoryzacyjnym, ale uważa, że dla rozwoju gospodarki w tym obszarze potrzebny jest impuls, którego może dostarczyć Izera.