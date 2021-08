Tak dużo prądu Polacy jeszcze nie "tankowali"

W pierwszych siedmiu miesiącach 2021 w porównaniu do analogicznego okresu 2020 firma GreenWay Polska zarejestrowała m.in. podwojenie liczby kierowców zarejestrowanych w swojej sieci ładowania oraz trzy razy więcej „zatankowanej” przez nich energii. W samym lipcu 2021 roku kierowcy załadowali do swoich aut łącznie 320 MWh, czyli więcej niż w całym I półroczu 2020- poinformowała GreenWay Polska.

Pół miliona litrów benzyny mniej

W GreenWay prawie 15 tys. kierowców

W Polsce od stycznia do lipca 2021 elektromobilni kierowcy pobrali z ładowarek GreenWay’a ponad 1,2 GWh energii, czyli jak podała spółka o ponad 200 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.Zobacz także: Polenergia dostarczy energię z OZE do ładowarek Green Way Spółka wylicza, że energia dostarczona w tym czasie z sieci GreenWay pozwoliła na przejechanie ponad 6 mln km, a przejechanie takiego dystansu samochodem o napędzie konwencjonalnym wymagałoby spalenia aż 500 tys. litrów benzyny.Czytaj również: Polska do końca dekady potrzebuje gigawatów nowych, stabilnych mocy W tym roku lipiec był rekordowy dla GreenWay. Tylko w tym jednym miesiącu klienci firmy pobrali 320 MWh energii, a liczba zrealizowanych sesji ładowania wyniosła 20 tys. Dane te, jak podała spółka, oznaczają ponad 250 proc. wzrost w stosunku do lipca 2020.- Rekordowy poziom wykorzystania naszych ładowarek jest w naszej ocenie echem dużego wzrostu liczby rejestracji samochodów elektrycznych. Pokazuje on także, że pojazdy te pełnią już z powodzeniem rolę samochodów rodzinnych, którymi możemy się udać na wakacje, największe wzrosty widzimy bowiem w miesiącach letnich - komentuje Rafał Czyżewski, prezes GreenWay Polska.Spółka wskazała, że większe zainteresowanie wykorzystywaniem aut elektrycznych w podróży widać także w średniej ilości energii pobieranej miesięcznie przez statystycznego klienta GreenWay - w ciągu roku wzrosła ona o blisko 40 proc.Spółka podała, że w sieci GreenWay w Polsce i Słowacji jest już zarejestrowanych blisko 15 tys. kierowców, a w lipcu 2020 roku było ich niewiele ponad 6 tys.Przy tym GrenWay Polska zaznacza, że tempo przyrostu liczby nowych klientów wciąż idzie w górę: w okresie od początku roku do lipca, zarejestrowało się ich w sieci GreenWay ponad 2 razy więcej, niż w tym samym okresie roku ubiegłego.