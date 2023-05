Tak Mercedes będzie budował elektryczne vany w Jaworze

Mercedes zaprezentował szczegóły budowy nowej rodziny samochodów dostawczych, których pierwsza fabryka ruszy w Polsce, w Jaworze. Od 2026 roku wszystkie elektryczne samochody dostawcze Mercedesa będą powstawały na bazie trzech zaprezentowanych obecnie modułów.

Od 2026 r. wszystkie nowo opracowane średnie i duże samochody dostawcze Mercedes-Benz będą budowane na bazie architektury VAN.EA.

To trzy różnej wielkości moduły pozwalające na wyprodukowanie zarówno prywatnych luksusowych vanów, jak i samochodów dostawczych premium.

Portfolio zmniejszy się o ponad 50 proc. w porównaniu z obecną gamą samochodów spalinowych, przy zapewnieniu tej samej liczby zastosowań.

Począwszy od 2026 roku wszystkie nowo opracowane średnie i duże samochody dostawcze Mercedes-Benz będą oparte na jednej innowacyjnej, modułowej i skalowalnej architekturze o nazwie VAN.EA (Van Electric Architecture). Zgodnie ze strategią „electric only”, koncepcja VAN.EA została opracowana od podstaw jako pojazd elektryczny zasilany baterią z energii trakcyjnej (BEV). Ta architektura nowych pojazdów będzie wykorzystywana m.in. w fabryce Mercedesa w Jaworze.

Opracowanie jednej architektury VAN.EA pozwoli Mercedes-Benz Vans uprościć specjalnie zaprojektowaną ofertę pojazdów elektrycznych, co przełoży się na znaczne korzyści skali.

- Od 2026 roku wprowadzimy naszą specjalnie opracowaną architekturę pojazdów elektrycznych VAN.EA. Dzięki niej możemy skonsolidować nasze średnie i duże samochody dostawcze w jednej architekturze i znacznie uprościć nasze portfolio produktów - mówi Mathias Geisen, szef Mercedes-Benz Vans.

Planowane jest zmniejszenie liczby wariantów w portfolio o ponad 50 proc. w porównaniu z obecnie dostępnymi wersjami samochodów dostawczych z napędem spalinowym (ICE), przy jednoczesnym uwzględnieniu tej samej liczby zastosowań dla klientów.

Nowa elektryczna architektura przyszłych Mercedesów

Celem wprowadzenia VAN.EA jest osiągnięcie dużego zasięgu przy optymalnej pojemności akumulatora, co bezpośrednio wiąże się z masą samochodu i kosztami. Modułowa i skalowalna architektura oznacza również wysoki poziom efektu skali, a także maksymalne synergie dzięki prostszym i szybszym procesom. Z kolei efektywne wykorzystanie zasobów zarówno w rozwoju pojazdu, jak i w jego produkcji zapewnia trwałą rentowność.

Mercedes rozbił klasyczną platformę na trzy moduły, na bazie których będzie można produkować samochody różnej wielkości, zarówno komercyjne samochody dostawcze, jak i używane prywatnie vany, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej synergii.

Moduł przedni składa się z elektrycznego układu napędowego i przedniej osi. Moduł ten jest taki sam we wszystkich wariantach VAN.EA dzięki zoptymalizowanej strategii części wspólnych. Istotne dla klienta rozróżnienie odbywa się w dwóch pozostałych modułach.

Moduł środkowy wyznacza długość pojazdu. Tutaj również znajduje się znormalizowana obudowa baterii. Wewnątrz obudowy zainstalowane są akumulatory wysokonapięciowe o różnych pojemnościach.

Moduł tylny będzie dostępny w dwóch wersjach: z silnikiem elektrycznym dla wersji VAN.EA z napędem na wszystkie koła oraz bez silnika elektrycznego dla wersji z napędem na przednie koła.

Nowy sposób budowania aut ma pozwolić na wprowadzenie nowych modeli

Luksusowe prywatne vany (VAN.EA-P) to samochody w segmencie średniej wielkości o nowym poziomie luksusu. Planowany zasięg ma wynieść ponad 500 kilometrów.

Samochody dostawcze premium (VAN.EA-C) klasy średniej i dużej mają być idealną bazą dla klientów ceniących sobie funkcjonalność, zasięg, ładowność i przestrzeń ładunkową. Dzięki modułowej i skalowalnej konstrukcji architektura jest dostosowana do różnych konfiguracji i rozwiązań zabudowy: od pojazdów kurierskich po karetki pogotowia lub samochody dostarczające świeżą żywność, od miejskich vanów lub pojazdów z platformą po podnośniki koszowe lub samochody kempingowe - możliwych jest bardzo wiele opcji.

Pojazdy mają być wyposażone w innowacyjny system operacyjny MB.OS, który ma dać więcej cyfrowych możliwości, w tym dostęp do aplikacji innych firm. W momencie wprowadzenia na rynek dostępna będzie jazda autonomiczna poziomu drugiego, a do końca dekady planowane jest wdrożenie poziomu czwartego według klasyfikacji SAE, aby wykorzystać potencjał biznesowy transportu bez kierowcy.

- Zgodnie ze strategią „electric-only”, VAN.EA jest opracowywana od podstaw jako specjalnie skonstruowany pojazd elektryczny, w pełni wykorzystujący zalety nowej technologii - wyjaśnia Andreas Zygan, szef działu rozwoju Mercedes-Benz Vans.

Nowe samochody mają wspomóc rozwój na rynkach Chin i USA

Mercedes-Benz Vans dąży do tego, by do 2026 r. samochody elektryczne stanowiły do 20 proc., a do 2030 r. ponad 50 proc. produkcji. Firma chce także zwiększyć swoje udziały w najważniejszych rynkach. Dziś najsilniejszym rynkiem jest Europa, z 60 proc. udziału w całkowitej sprzedaży na całym świecie. Firma dostrzega znaczny potencjał wzrostu w Stanach Zjednoczonych i Chinach. W USA dotycz to głównie dużych samochodów dostawczych klasy premium, natomiast w Chinach luksusowych prywatnych vanów.

Firma chce rozszerzyć gamę fabrycznych pojazdów turystycznych o nową linię modeli w pełni elektrycznych samochodów kempingowych średniej i dużej wielkości, opartych na VAN.EA.

Kolejnym celem jest światowy rynek usług kurierskich, którego roczny wzrost wynosi 6,8 proc. Mercedes-Benz Vans koncentruje się na wyższych przedziałach cenowych branży kurierskiej, gdzie po raz pierwszy zamierza zaoferować fabryczną wersję VAN.EA dla tego sektora.

Sieć produkcyjna będzie się zmieniać wraz z samochodami

Całkowicie nowa architektura samochodów oznacza także zmiany w procesie produkcji, a więc w całej sieci produkcyjnej. Pierwsza fabryka w pełni elektrycznych lekkich samochodów dostawczych (eLCV) powstanie w Jaworze na Dolnym Śląsku. Nowa fabryka będzie pracować według najwyższych standardów w zakresie produktywności, uproszczonych procesów i zrównoważonego rozwoju w produkcji samochodów elektrycznych segmentu premium.

Fabryka dużych samochodów dostawczych opartych na VAN.EA będzie neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla, podobnie jak wszystkie inne zakłady w sieci produkcyjnej Mercedes-Benz Vans. Fabryka planuje także pokryć 100 proc. swojego zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych. Zakłada się wykorzystanie różnych źródeł - fotowoltaiki, energii wiatrowej i pomp ciepła oraz energii geotermalnej. W razie potrzeby, jako rezerwę w godzinach szczytu, bierze się pod uwagę niewielką ilość biogazu.

W Düsseldorfie w Niemczech oprócz samochodów dostawczych eSprinter i Sprinter z napędem spalinowym produkowane będą również podwozia z dużą kabiną oparte na VAN.EA. Fabryka w Ludwigsfelde, druga z dwóch w Niemczech, będzie nadal produkować Sprintera i eSprintera, a także stanie się centrum kompetencyjnym w zakresie przekształcania na elektryczne vany na przykład samochodów kempingowych. Ponadto Mercedes-Benz Vans będzie produkować średniej wielkości samochody dostawcze oparte na VAN.EA w swoim zakładzie w Vitorii w Hiszpanii. Dołączą do nich inne fabryki.