Tak politycy chcą urządzić polski przemysł

Mocniejsze oparcie polskiej gospodarki na przemyśle to wciąż zapowiedzi. Deklaracje w wyborczej debacie składali: Gabriela Lenartowicz, Adam Gawęda, Jakub Kalus, Maciej Konieczny i Piotr Strach.

Dziennikarz WNP.PL Adam Sierak w najnowszej debacie wyborczej zapytał polityków czołowych partii o przyszłość polskiego przemysłu i plan dalszej industrializacji naszej gospodarki.

- Polityka przemysłowa musi być opracowana systemowo - podkreśliła posłanka Platformy Obywatelskiej Gabriela Lenartowicz.

- Trzeba dać przedsiębiorcom pracować, a nie zmuszać ich, by ciągle musieli walczyć z opresyjnym państwem - wskazał Piotr Strach z Polski 2050.

W debacie wzięli udział także Adam Gawęda (PiS), Jakub Kalus (Konfederacja) i Maciej Konieczny (Lewica).

Od dwóch lat kierownictwo Ministerstwa Rozwoju i Technologii nie dokończyło bardzo zaawansowanych prac nad rządową strategią rozwoju przemysłu w Polsce. Projekt stworzyła jeszcze ekipa Jarosława Gowina, ale wraz z politycznym rozwodem Porozumienia z PiS dokument trafił do kosza. I choć nowe kierownictwo resortu mianowało nawet wiceminister, która pisaniem nowej polityki miała się zająć, to jednak nadal tej strategii nie ma.

Niestabilne otoczenie nie sprzyja tworzeniu strategii dla przemysłu. A biznes narzeka na opresyjne państwo

- To bardzo potrzebny dokument - wskazuje Gabriela Lenartowicz. - Polityka przemysłowa musi być opracowana systemowo. To kwestia wtórna, czy to będzie jeden strategiczny dokument, który obudowywany będzie przez dokumenty wykonawcze, czy powinny być to odrębne polityki sektorowe - sugerowała posłanka Platformy Obywatelskiej.

Czy pisanie strategii w obecnych, niestabilnych geopolitycznych warunkach jest dla rządu zbyt złożone?

- Wszystkie tego typu działania podejmowane w tych warunkach są trudne, bo trafiają na szereg zewnętrznych czynników, które nie zależą od nas. I nie mam na myśli tylko Unii Europejskiej i jej dyrektyw, ale także zagrożenia wynikające choćby z zerwanych łańcuchów dostaw - argumentował Adam Gawęda, poseł PiS i były wiceminister aktywów państwowych.

Zdaniem Jakuba Kalusa z Konfederacji największym ułatwieniem dla polskich przedsiębiorców byłoby uproszczenie przepisów podatkowych.

- Polski system podatkowy zajmuje 37. miejsce w rankingu konkurencyjności systemów podatkowych, wśród 38 państw OECD uwzględnionych w rankingu. Nie jesteśmy konkurencyjni, mamy spore problemy, które, niestety, będą narastać - wskazał.

Podobnie na sprawę patrzy Piotr Strach z Polski 2050. - Trzeba dać przedsiębiorcom pracować, a nie zmuszać ich, by ciągle musieli walczyć z opresyjnym państwem - przekonuje przedstawiciel Polski 2050. - Największym wrogiem polskiego przemysłu jest państwo: w sądownictwie gospodarczym terminy rozpraw są bardzo długie, wręcz nieakceptowalne, poza tym mamy zmiany podatkowe, obciążenia przerzucane są na pracodawców - wymieniał.

Motoryzacja - sektor, na który warto postawić. Ale w samochody elektryczne wejdziemy ewolucyjnie

W trakcie debaty wskazano kilka sektorów przemysłu, w których Polska powinna się specjalizować. Zdaniem Macieja Koniecznego oczkiem w głowie rządzących powinna być właśnie branża motoryzacyjna.

- Polska jest obecnie wiodącym producentem baterii do samochodów. Oprócz nas liczy się tylko kilka krajów. I jaka jest obecnie strategia polskiego rządu? Walczymy z samochodami elektrycznymi. To jest absurd. Tam, gdzie już mamy przewagi konkurencyjne, rząd chce to sabotować - wskazuje poseł Lewicy.

Z takim postawieniem sprawy nie zgodził się Adam Gawęda.

- W przyszłości, w sposób ewolucyjny, chcemy wejść w sferę produkcji samochodów elektrycznych. Nie może się to jednak odbywać na zasadzie dyrektywy, że w ciągu kilku lat mamy zlikwidować cały przemysł motoryzacyjny, który m.in. dla Polski jest filarem. My w takim przypadku mówimy "nie". To musi być rozłożone w czasie - podkreślił były wiceszef Ministerstwa Aktywów Państwowych.

W dalszej części debaty nasi gości dyskutowali m.in. o zagrożeniach dla konkurencyjności polskiego biznesu oraz o wpływie Unii Europejskiej na przemysłową przyszłość Polski. Zobaczcie i zasubskrybujcie nasz Kanał Gospodarczy na YouTube.