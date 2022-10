Tak starych samochodów nie sprowadzaliśmy do Polski jeszcze nigdy

Import używanych aut do Polski we wrześniu zmalał o 18,2 proc. w ujęciu rocznym, do 66 734 sztuk – wynika z danych instytutu Samar. Łącznie import po pierwszych dziewięciu miesiącach wynosi 595 115 aut i jest o 17 proc. mniejszy niż rok temu.

We wrześniu 2022 roku zarejestrowano w Polsce 66 734 sprowadzonych z zagranicy używanych samochodów osobowych i dostawczych o dmc do 3,5 tony, co oznacza spadek w ciągu roku o 18,2 proc. To najniższy wynik wrześniowy od 10 lat. Rekordowo wysoki jest też wiek pojazdów - podaje Samar.

Zdecydowaną większość sprowadzonych aut (61 240 szt.) stanowiły samochody osobowe, których rejestracje wykazały największy spadek w tym roku - na poziomie 18,4 proc. Niższy spadek, o 15,9 proc., zanotowały samochody dostawcze (5 484 szt.).

Łącznie import po trzech kwartałach 2022 roku wynosi 595 115 aut i jest to o 17 proc. mniej niż rok wcześniej. Liczba rejestracji używanych samochodów osobowych spadła w ciągu roku również o 17 proc. (do 543 332 szt.), a samochodów dostawczych o 17,1 proc. (do 51 783 szt.).

Sprowadzamy coraz starsze pojazdy - padł nowy rekord. Średni wiek importowanego auta we wrześniu wyniósł 12,86 roku, a średnia po 9 miesiącach podniosła się do 12,94. Na ten wynik największy wpływ miał rekordowy wiek aut osobowych, dla których średni wiek w tym roku przekroczył 13 lat, a w przypadku silników benzynowych zbliżył się do 14 lat.