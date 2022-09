Tak wygląda nowy Jeep, który jeszcze w tym roku zacznie wyjeżdżać z Tychów

Jeep z Tychów będzie się nazywał Avenger i ma się pojawić na drogach na początku 2023 roku. Oficjalna prezentacja i początek przyjmowania zamówień jest planowana na październik tego roku. Jeep zaczyna od auta elektrycznego, ale nie będzie to jedyna wersja napędu Avengera.

Jeep Avenger trafi do sprzedaży w przyszłym roku - oficjalna premiera i więcej szczegółów za miesiąc.

Jeep do 2025 roku chce wprowadzić na europejski rynek 4 nowe modele w pełni elektrycznych aut.

Do roku 2030 modele Jeepa oferowane w Europie będą wyłącznie elektryczne.

Jeep zaprezentował swoje plany na najbliższą przyszłość, a wśród nich nowego Avengera – model nieco mniejszy od modelu Renegade. Jeep zapowiada go jako pierwszy w pełni elektryczny model tej marki, który ma mieć zasięg do 400 km.

W pierwszej chwili mogłoby się wydawać, że „tyski” Jeep będzie wyłącznie elektryczny. Nie będzie. Jeep zaczyna po prostu informowanie o tym modelu od auta elektrycznego, ale platforma CMP, na jakiej auto będzie powstawać jest dostosowana także do napędów spalinowych i hybrydowych.

- Całkowicie nowy Avenger zaoferuje marce Jeep możliwości dostosowane do potrzeb rynku europejskiego. Ten nowoczesny, zabawny i pełen emocji SUV spodoba się coraz większej liczbie klientów, którzy poszukują za sprawną, kompaktową, nowoczesną i całkowicie elektryczną alternatywę marki Jeep dla obecnych graczy - powiedziała Antonella Bruno, szef Jeep Europe w Stellantis.

Nowy Avenger będzie miał kilka wersji napędowych, także spalinowe

Odkrycie Avengera to element prezentacji elektrycznej strategii Jeepa na trzy najbliższe lata, w których marka chce wypuścić na rynek 4 nowe samochody w pełni elektryczne. Avenger będzie pierwszym na rynku w Europie. W Stanach Zjednoczonych nowe, w pełni elektryczne Jeepy mają się pojawić w roku 2024, choć już od początku przyszłego roku można je będzie zamawiać.

Pierwszym będzie Recon, wzorowany na Wranglerze samochód przeznaczony dla kierowców lubiących jazdę w terenie. Podczas prezentowania modelu Christian Meunier, dyrektor marki Jeep stwierdził, że Recon będzie w stanie pokonać Rubicon Trail, położoną w Górach Skalistych jedną z najbardziej znanych i wymagających tras terenowych świata.

Drugi to Wagoneer S, samochód klasy Premium z zasięgiem 400 mil, czyli ok. 650 km, napędem o mocy 600 KM i przyspieszeniem do 100 km/h w 3,5 sekundy. Tu Jeep postawił przede wszystkim na design i jakość wykończenia oraz materiałów, choć zapewnia, że samochód ma być także sprawny w terenie.

Jeep zmieni także architekturę swoich napędów na wszystkie koła

Przy okazji Jeep zwraca uwagę na zmianę filozofii tworzenia napędu 4x4. Zamiast mechanicznych połączeń, umożliwiających silnikowi spalinowemu na napędzanie obu osi w stosowanym obecnie systemie 4xe napęd tylnym kołom zapewnia silnik elektryczny. Jeep zapewnia, że takie oddzielenie napędu obu osi zapewnia bardziej efektywne sterowanie układem napędowym.

Do roku 2030 połowa Jeepów sprzedawanych w USA ma mieć napęd elektryczny. W Europie tylko takie samochody tej marki mają być wówczas dostępne. Do 2025 roku Jeep chce zaprezentować na europejskim rynku w sumie 4 w pełni elektryczne samochody.