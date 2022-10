Tak wygląda pierwszy "elektryk" masowo produkowany w Polsce

Dziś, podczas salonu samochodowego w Paryżu, Jeep ujawnił więcej informacji na temat swojego pierwszego w pełni elektrycznego modelu, który już zjeżdża z taśmy fabryki w Tychach. Zamówienia w Polsce ruszą w listopadzie, a pełnoskalowa produkcja w grudniu.

Avenger to pierwszy osobowy samochód elektryczny produkowany masowo w Polsce.

Akumulatory samochodu mają pozwolić na przejechanie 550 km w mieście i 400 w cyklu mieszanym.

Produkcja zaczyna się od wersji elektrycznych, ale w przyszłości oferowane będą także inne napędy.

Avenger będzie pierwszym Jeepem dostępnym w Europie z pełnym napędem elektrycznym, a przy okazji pierwszym w pełni elektrycznym samochodem osobowym produkowanym na masową skalę w Polsce. Czterometrowe nadwozie mieści go w segmencie B, który zdaniem koncernu Stellantis bardzo mocno będzie się w najbliższym czasie rozwijał, szczególnie dzięki samochodom SUV. W przyszłym roku co piąty samochód sprzedawany w Europie ma należeć do tego segmentu – sprzedaż SUV w segmencie B ma sięgnąć 2,2 mln aut. Antonella Bruno, szefowa Jeep Europe stwierdziła, że w roku 2024 Avenger ma być bestsellerem w portfolio Jeepa.

Zacznijmy od akumulatora, bo to wciąż najbardziej newralgiczny element aut EV. W wypadku Avengera ma on pojemność 54 kWh, co ma zapewnić 400 km zasięgu w trybie mieszanym i 550 km w miejskim. Stukilowatowa ładowarka ma pozwolić w trzy minuta załadować energię na 30 km jazdy. Na wypełnienie akumulatorów od 20 do 80 proc. mają wystarczyć 24 minuty. Ładowanie od zera do 100 proc. pojemności przy wykorzystaniu jedenastokilowatowego Wallboxa ma zająć 5,5 godziny.

Nowy elektryczny napęd dla pierwszego elektrycznego Jeepa w Europie

Druga generacja układu napędowego o napięciu 400 Volt powstała w spółce Emotors – to joint venture założone w 2018 roku przez Stellantis i Nidec Leroy-Somer Holding. Należąca do japońskiego koncernu Nidec francuska firma Leroy-Somer od 1919 roku produkuje silniki elektryczne dla wielu zastosowań. Od 2017 roku weszła na rynek elektromobilności. W fabryce Tremery pod Metzem wytwarza silniki dla aut elektrycznych i hybryd plug-in.

Silnik dla Avengera ma moc 115 kV, czyli 156 KM i maksymalny moment obrotowy 260 Nm. Początkowo samochód będzie oferowany tylko z napędem na przednią oś, ale system Selec-Terrain, który oferuje 6 trybów jazdy, z czego 3 mogą pomóc w poruszaniu się po polnych drogach, choć napędu 4x4 nie zastąpią (napęd na wszystkie koła 4e pojawi się w późniejszym terminie, podobnie jak inne wersje napędowe). To tryby Snieg, Błoto i Piach, dostosowujące pracę napędu do charakterystyki poruszania się po tych nawierzchniach. Pozostałe trzy tryby to Normalny, Sportowy i Eco.

Avenger zajrzy Ci w oczy i ostrzeże, że jeśli zaczniesz zasypiać

Jeep jednak stara się podtrzymywać nawet w tym wypadku swój terenowy image. Samochód ma kąty natarcia i zejścia po 20 stopni, a prześwit wynosi 20 cm. Znacznie ważniejsze jest jednak w tej wersji wyposażenie wspomagające kierowcę, czy zwiększające komfort jazdy. Automatic Emergency Braking może samoczynnie zahamować, jeżeli system zauważy przed samochodem pieszego czy rowerzystę, na którego pojawienie się nie zareaguje kierowca. System Drowsy Driver Alert rozpoznaje senność kierowcy i ostrzega go, kiedy traci on koncentrację.

Zastosowane w samochodzie elektroniczne systemy wspomagania ADAS mogą mu zapewnić autonomiczność na poziomie 2 (pomaga kierowcom utrzymać prędkość, odległość od poprzedzającego pojazdu i środek pasa w całkowicie autonomiczny sposób), czyli wspomoże w korkach czy jazdy w mieście, ale co podkreśla Stellantis nie zastępuje kierowcy.

Smartfon stanie się elementem sterowania autem

Avenger ma wnętrze nieco wzorowane na Wranglerze, ale oczywiście w całkiem nowej interpretacji. Przede wszystkim uwagę przykuwa dziesięciocalowy ekran nad centralną konsolą. Drugi, siedmiocalowy pełni rolę tablicy rozdzielczej. System operacyjny samochodowej elektroniki bezprzewodowo współpracuje z Android Auto i Car Play, a aplikacja Jeep Mobile pozwoli część funkcji samochodu obsługiwać ze smartfona, np. lokalizować samochód, co zapewne ułatwi życie na parkingach w centrach handlowych. Ze smartfona można będzie sprawdzić poziom naładowania akumulatorów czy sterować procesem ładowania, sterować klimatyzacją czy zamkami samochodu. W sumie personalizacja samochodu może obejmować ponad 100 różnych akcesoriów.

Liczne schowki w przedniej części kabiny mają pojemność w sumie 34 l. Bagażnik zaś mieści 380 litrów.

Do końca listopada ma trwać proces zamawiania tzw. 1st Edition (pierwszej edycji), specjalnej wersji „otwierającej” przyjmowanie zamówień na te samochody. Samochód ma mieć bogate wyposażenie elektryczne i rzucające się w oczy malowanie Volcano (pełne lub łączone w dwukolorowe zestawy). Żółta deska rozdzielcza będzie mogła być podświetlana różnymi barwami.

Polskie cenniki Avengera mają zostać ogłoszone w listopadzie i wówczas powinny ruszyć zamówienia.

Fabryka w Tychach już produkuje elektryczne auta, ale produkcja jeszcze się rozpędza

Przy okazji prezentacji Jeep podkreśla, że samochód będzie produkowany w nowoczesnej i wielokrotnie nagradzanej fabryce w Tychach. Na wydziale spawalni pracuje w niej 921 robotów i automatyzacja procesu wynosi 99,5 proc., a w lakierni jest niewiele niższa – wynosi 90 proc. Tyska fabryka w końcu września przekroczyła liczbę 12,5 mln aut, wyprodukowanych od rozpoczęcia produkcji w 1975 roku.

Wyprodukowanie samochodu od rozwinięcia blachy z kręgu trwa 12 godzin roboczych, a nowy samochód zjeżdża z linii co 50 sekund. To jednak średnia dla całego zakładu, gdzie na dwóch oddzielnych, kompletnych liniach produkcyjnych powstają samochody na platformie A Fiata (głównie modele 500, ale także Lancia Ypsilon), a teraz także na nieco większej platformie koncernu PSA, na której oprócz Jeepa Avengera w przyszłym roku mają zacząć powstawać także samochody Alfa Romeo i Fiata. Przedstawiciele Jeepa stwierdzili, że samych Avengerów może zjeżdżać z linii 17 na godzinę. Obecnie trwa rozruch produkcji, która pełną parą ma ruszyć w grudniu.