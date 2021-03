Taka była sprzedaż osobówek w lutym 2021 roku

W lutym br. zarejestrowano 43 528 nowych samochodów osobowych, tj. o 0,86 proc. mniej niż w tym samym okresie 2020 roku i 18 proc więcej niż w styczniu br. - podał w środę Samar.

Dane skumulowane za dwa pierwsze miesiące 2021 r. (80 415 sztuk) wykazują na spadek sprzedaży o 7,62 rdr - podał Samar.

Według Instytutu, tradycyjnie popyt na samochody w pierwszych miesiącach roku jest stosunkowo niewielki, szczególnie w porównaniu z miesiącami ostatniego kwartału poprzedniego roku.

"Wiąże się to z mniejszą na początku roku aktywnością klientów instytucjonalnych. Firmy bowiem od dłuższego czasu stanowią siłę napędową rejestracji nowych samochodów osobowych w Polsce. W lutym, który - podobnie jak styczeń - jest okresem wyprzedaży aut z poprzedniego rocznika, klienci instytucjonalni mają nieco mniejszy udział w rynku, nadal jednak przeważają nad zakupami klientów indywidualnych. Ich udział w lutowej sprzedaży sięgnął tym razem pułapu 71 proc." - czytamy w raporcie.

Według prognoz Samaru, w 2021 roku sprzedaż nowych samochodów osobowych wyniesie ok. 467 tys. sztuk co oznacza wzrost o 9,9 proc. rdr. Szacowany wynik sprzedaży nowych samochodów dostawczych to 63 tys. sztuk czyli o 8,6 proc. więcej rdr.