Takiego planu jeszcze nie było. USA chcą radykalnie ściąć emisje z transportu

Amerykańska Agencja Środowiska (EPA) zaproponowała ścięcie emisji z transportu samochodowego aż o 56 proc. do 2032 roku poprzez radykalny wzrost pojazdów elektrycznych na drogach.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Oznaczałoby to, że w ciągu dekady każde 2 na 3 sprzedane samochody muszą być elektryczne. To dotychczas najbardziej ambitny plan dekarbonizacji transportu przedstawiony przez amerykańską administrację. Aby go zrealizować, trzeba by redukować emisje z transportu o 13 proc. rocznie. Amerykańska Agencja Środowiska (EPA) chce również zaproponować nowe, ostrzejsze reguły dotyczące emisji dla samochodów ciężarowych.

EPA przewiduje, że do 2055 uda się ściąć emisje CO2 aż o 9 miliardów ton. Realizacja tego planu kosztowałaby do 2032 roku 1200 dolarów na każdy pojazd dla jego producenta, a także pozwoliłaby zaoszczędzić właścicielowi auta nawet ponad 9000 dolarów kosztów poniesionych na paliwo, utrzymanie i naprawy, w ciągu 8 lat użytkowania.

Propozycja ta jest ambitniejsza niż cel prezydenta Bidena zaprezentowany w 2021 roku, który zakładał wymianę 50 proc. jeżdżących aut na elektryczne, lub hybrydowe do 2030 roku. Plan EPA zakłada, że do 2030 roku branża motoryzacyjna będzie produkować 60 proc. wszystkich pojazdów w wersji elektrycznej, a do 2032 roku aż 67 proc. W 2022 roku proporcja ta wynosiła zaledwie 5,8 proc.

Producenci pojazdów i aktywiści klimatyczni uważają, że amerykańska administracja chce bardzo szybko wprowadzić nowe zasady, bo nawet na początku 2024 roku, aby przyszłemu Kongresowi i prezydentowi było trudno je odwrócić, jak uczynił to prezydent Donald Trump, wycofując limity na emisje z transportu do 2025 roku, ustanowione przez swojego poprzednika prezydenta Baracka Obamę, które ostatecznie przywrócił Joe Biden.