Tanie auta przestaną być tanie. Niemcy spróbują to jednak odsunąć w czasie

Volkswagen wzywa do opóźnienia wdrożenia nowej unijnej normy emisji spalin – informuje serwis Automotive News Europe. Koncern chce, by norma Euro 7 obowiązywała we wszystkich nowych samochodach dopiero od jesieni 2027 roku.

Jak pisze serwis Automotive News Europe, zdaniem władz niemieckiego koncernu na zbyt szybkiej zmianie normy paliwowej stracą głównie mniej zamożni klienci.

Zgodnie z unijnym planem założenia normy Euro 7 mają wejść w życie w lipcu 2025 r. Volkswagen – jeden z największych koncernów motoryzacyjnych świata – uważa jednak, że to zbyt wczesne i wzywa unijnych polityków do rozważenia zmiany tego terminu.

Niemiecka firma proponuje, by przepisy nakazujące produkcję samochodów spełniających wymogi normy Euro 7 zaczęły obowiązywać jesienią 2026 r, a wymogi normy stały się obowiązkiem dla wszystkich nowych samochodów rejestrowanych od jesieni 2027 r.

To – zdaniem władz koncernu – da szansę na opracowanie skutecznych i tańszych rozwiązań technologicznych.

Zgodnie ze wstępnymi założeniami, norma Euro 7 ma obniżyć emisję cząstek stałych o 27 proc., a emisja szkodliwych tlenków azotu ma spaść o 35 proc. w przypadku aut osobowych i o 56 proc. dla ciężarówek.

Władze Volkswagena ostrzegają, że dostosowanie aut do nowych wymogów środowiskowych będzie bardzo drogie, a producentom przestanie się opłacać wytwarzanie najtańszych modeli samochodów.

Według Europejskiej Agencji Środowiska aż 96 proc. mieszkańców europejskich miast jest narażonych na zbyt wysokie stężenie zanieczyszczeń w powietrzu, co w 2020 r. przyczyniło się do 300 tys. przedwczesnych zgonów. Przynajmniej za emisji odpowiada transport spalinowy.