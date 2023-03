Tańsze ładowanie aut dzięki reklamom. Pure City rozwija sieć elektrostacji

Pure City zainstalowało w dwóch centrach handlowych trzy nowe elektrostacje AC o mocy 2x22 kWh każda. Do końca roku Pure City planuje mieć nie mniej niż 100 elektrostacji na terenie całej Polski. Natomiast do końca 2025 r. krajowa sieć ma obejmować ponad 750 elektrostacji.

Pure City to operator sieci nośników cyfrowej reklamy zewnętrznej, będących jednocześnie stacjami ładowania pojazdów elektrycznych. Łączy w jednym modelu biznesowym dwa rozwiązania dla inteligentnych miast: zieloną sieć ładowania aut elektrycznych z nowoczesną siecią 55-calowych ekranów cyfrowej reklamy zewnętrznej. Elektrostacje z nośnikami reklamowymi pojawiły się w Centrum Handlowym GAJ we Wrocławiu oraz w Galerii Warmińskiej w Olsztynie.

- Zielona sieć Pure City regularnie się powiększa o kolejne lokalizacje. Nowe elektrostacje zainstalowane w popularnych centrach handlowych czekają na odbiór przez Urząd Dozoru Technicznego. Przewidujemy, że zostaną uruchomione jeszcze w tym miesiącu – komentuje Wojciech Bieńkowski, prezes Pure City.

Pure City zainstalowało trzy nowe elektrostacje AC o mocy 2x22 kWh każda. Pierwsza z nich znajduje się w Centrum Handlowym GAJ we Wrocławiu, a kolejne dwie zostały zainstalowane w Galerii Warmińskiej w Olsztynie. Elektrostacje są wyposażone w złącza typu 2 oraz w 55-calowe ekrany LED, które pełnią funkcję cyfrowych nośników reklamy zewnętrznej.

We wrześniu ubiegłego roku, nowo powstała spółka pozyskała łącznie 4 mln zł kapitału zalążkowego od funduszu Freya Capital na budowę sieci Pure City. Do końca czerwca tego roku Pure City planuje mieć łącznie 50 elektrostacji, a do końca 2023 r. nie mniej niż 100 elektrostacji na terenie całej Polski. Natomiast do końca 2025 r. sieć ma obejmować ponad 750 elektrostacji w miastach w całej Polsce.

Pure City deklaruje, że „koszt ładowania będą pokrywały w całości lub w części marki i organizacje korzystające z formatów reklamowych na nowoczesnych nośnikach LED”.