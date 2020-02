Targi motoryzacyjne w Genewie odwołane z powodu koronawirusa

Organizatorzy targów motoryzacyjnych w Genewie potwierdzili, że wydarzenie zostało odwołane i nie odbędzie się w innym terminie. Powodem jest zakaz zgromadzeń powyżej tysiąca osób, wydany przez szwajcarskie władze w związku z trwającą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.

"Z żalem informujemy, że targi motoryzacyjne w Genewie 2020 zostały odwołane. To siła wyższa" - powiedział na piątkowej konferencji prasowej prezes zarządu fundacji Geneva International Motor Show (GIMS) Maurice Turrettini.

Dyrektor targów Olivier Rihs dodał, że nie odbędą się one w późniejszym terminie. Jak wyjaśnił, byłoby to niewykonalne, ponieważ wydarzenie jest zbyt duże.

Zapytany o możliwe rekompensaty pieniężne dla wystawców Turrettini wskazał, że targi nie odbędą się w związku z siłą wyższą, więc sprawy sądowe przeciw organizatorom najpewniej nie zakończą się sukcesem. "Odwołanie zostało narzucone przez władze w Bernie. Jeśli ktoś chce je pozwać - życzę powodzenia" - dodał.

Chodzi o piątkową decyzję Szwajcarskiej Rady Związkowej, zakazującą organizacji zgromadzeń powyżej tysiąca osób z powodu trwającej epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Zakaz ma potrwać co najmniej do 15 marca. We wtorek wykryto pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Szwajcarii. W piątek po południu liczba potwierdzonych przypadków w kraju wynosiła 15 osób, a ponad 100 zostało poddanych kwarantannie.

W tym roku odbyć się miała 90. edycja targów, organizowanych przez fundację GIMS oraz centrum kongresowe Palexpo. Rozpoczęcie wydarzenia dla prasy planowano na 2 marca, w okresie od 5 do 15 marca targi miały być otwarte dla pozostałych gości. W oficjalnym wpisie na stronie Palexpo podało, że koszt zakupionych biletów zostanie zwrócony, a spółka organizuje obecnie demontaż stoisk i ocenia konsekwencje finansowe dla wystawców.

Jeszcze w środę wieczorem firmy zapewniały, że wydarzenie odbędzie się zgodnie z planem, mimo rozszerzania się epidemii koronawirusa. We wpisie na oficjalnej stronie informowano o wprowadzeniu nowego plan działań sanitarnych, opracowanego w porozumieniu ze szwajcarskimi organami ds. zdrowia i ich ekspertami.

Epidemia wpłynęła także na inne planowane wydarzenia branżowe. Z powodu obaw związanych z epidemią Covid-19 odwołano lub opóźniono targi telekomunikacyjne Mobile World Congress w Barcelonie, targi nowoczesnej techniki budowlanej Light + Building we Frankfurcie, Międzynarodową Wystawę Wynalazczości "Geneva Inventions" i targi motoryzacyjne w Chinach.

W piątek koncern Facebook odwołał zaś w związku z epidemią planowaną na maj doroczną konferencję dla programistów i przedsiębiorców F8.