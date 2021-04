Taśma samoprzylepna zamiast zaślepki – Porsche upraszcza montaż Taycana

Porsche przy pomocy firmy Tesa, specjalisty od taśm samoprzylepnych, zmieniło sposób uszczelniania karoserii, znacznie upraszczając i skracając proces produkcji modelu Taycan. Tesa wprowadza samoprzylepne elementy do wielu elementów konstrukcji samochodów, np. do baterii elektrycznych aut.

Baterie klejone bezpośrednio do ramy

W Zuffenhausen zaczął on pracę latem ubiegłego roku. W tym roku, także latem, zapewne podczas letniej przerwy w produkcji fabryki, podobny system zostanie zamontowany także w fabryce w Lipsku.Tesa deklaruje, że jej taśmy i elementy samoprzylepne znajdują około setki zastosowań we współczesnych samochodach - od łączenia kabli w wiązki, przez klejenie lusterek po mocowanie wyświetlaczy i innych elementów elektronicznych.Czytaj także: Koreańczycy wybrali Polskę. To ich największa inwestycja w historii Firma widzi możliwości dalszego rozwoju zastosowań dla taśm samoprzylepnych w elektromobilności nie tylko w ramach uszczelniania nadwozi. Kilka rodzajów taśm o różnym składzie i różnej grubości może być wykorzystywane do montażu zestawów bateryjnych. Taśmy mogą być stosowane m.in. do odprowadzania nadmiaru ciepła z pracujących cel bateryjnych, a także jako niepalne warstwy izolacyjne pomiędzy poszczególnymi celami. Tesa poinformowała, że pracuje także nad taśmami umożliwiającymi mocowanie cel bateryjnych bezpośrednio do elementów konstrukcyjnych samochodu, bez potrzeby scalania ich wcześniej w zestawy, jak robi się to obecnie.