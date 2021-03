Tauron do końca roku chce mieć ponad 130 stacji ładowania

Dębica to kolejne miasto, w którym powstała stacja ładowania samochodów elektrycznych Taurona. To pierwsza tego typu stacja w mieście i jedna z 87 stacji oddanych do użytku przez Taurona na terenie działalności grupy. W najbliższych miesiącach spółka planuje budowę kolejnych stacji, tak, by na koniec roku ich liczba przekroczyła 130 - poinformował Tauron Polska Energia

87 ogólnodostępnych stacji Taurona

Najwięcej stacji Taurona w woj. śląskim