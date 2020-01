TDJ przejmuje Teamtechnik Production Technology

Znana z mocnej pozycji na rynku maszyn górniczych grupa TDJ coraz wyraźniej dywersyfikuje działalność. We wtorek właściciel firmy Tomasz Domogała poinformował o przejęciu większościowego pakietu firmy Teamtechnik Production Technology wytwarzającej linie produkcyjne dla branży automotive.

– W tych obszarach cały czas jesteśmy aktywni na rynku, rozglądamy się i nie wykluczamy kolejnych akwizycji – mówił Domogała, zastrzegając jednak, że na razie nie można przesądzać, kiedy i jakie transakcje będą miały miejsce.



TDJ to firma rodzinna aktywnie inwestująca w pięciu obszarach – Equity (tu właśnie skupiają się kontrolowane przez TDJ firmy przemysłowe, w tym najnowszy nabytek), Estate (inwestycje w nieruchomości), TDJ Ventures, TDJ Finance i TDJ Foundation.

To będzie oznaczało akwizycje w tym sektorze, a pieniądze nowego właściciela będą bardzo przydatne w realizacji tego planu. - Zależy nam na pozyskaniu nowych technologii, które będą coraz bardziej istotne dla rozwoju branży motoryzacyjnej – powiedział Jacek Przysada. Podkreślił, że e-mobility to bardzo perspektywiczny rynek – w 2040 roku na świecie 40 proc. pojazdów ma być napędzanych silnikami elektrycznymi.Tomasz Domogała podkreślał, że nie ma ryzyka konkurencyjnej walki Teamtechnik z dotychczasową niemiecką spółką matką. – Ta transakcja oznacza, że niemiecka Teamtechnik wychodzi z branży automotive. To był zresztą jeden z powodów sprzedaży polskiej spółki. Uzyskane z transakcji pieniądze właściciel firmy zamierza przeznaczyć na rozwój innych sfer działalność – medtechu i energii odnawialnej, zwłaszcza solarów – wyjaśniał Tomasz Domogała.Zakup Teamtechnik jest elementem realizacji strategii TDJ zaprezentowanej w maju 2018 roku, która m.in. zakłada dywersyfikację działalności. TDJ koncentrował się dotychczas na przemyśle ciężkim – m.in. jako właściciel Famuru, Zametu, czy PGO. – Nie widzieliśmy już jednak dalszej możliwości konsolidacji w tym sektorze – stwierdził Domogała. Stąd decyzja o dywersyfikacji i szukaniu atrakcyjnych spółek w nowych branżach.- Przeanalizowaliśmy 286 branż, wybraliśmy siedem, w których potencjalnie możemy dokonywać akwizycji – mówił Tomasz Domogała. W zaprezentowanej półtora roku temu strategii napisano: TDJ jest otwarty na inwestycje w nowych dla siebie sektorach: automotive, chemii specjalistycznej, kosmetycznym, logistycznym, meblarskim, opakowaniowym, recyklingowym, spożywczym oraz systemów zabezpieczeń i aparatury kontrolno-pomiarowej, jak również spółki dostarczające rozwiązania dla powyższych sektorów z zakresu technologii, maszyn i IT.