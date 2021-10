Te samochody elektryczne mają największy zasięg po naładowaniu baterii

Auta elektryczne mogą pokonać coraz większy dystans. Lucid Air Dream Edition ma najdłuższy zasięg spośród wszystkich samochodów zasilanych wyłącznie bateryjnie. Przy pełnym naładowaniu może przejechać 837 kilometrów. Dla porównania twórcy polskiej Izery określają jej zasięg na około 400 kilometrów.

Infrastruktura ładowania

Park elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych liczył 1 125 szt. Rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec sierpnia składała się z 11 425 sztuk, jak również liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych, która powiększyła się do 283 863 szt.Czytaj: ABB wprowadza superszybką ładowarkę do e-aut Wraz ze wzrostem liczby pojazdów z napędem elektrycznym rozwija się również infrastruktura ładowania. Pod koniec sierpnia w Polsce funkcjonowało 1 631 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (3 178 punktów). 31 proc. z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 69 proc. – wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W sierpniu uruchomiono 74 nowe, ogólnodostępne stacje ładowania (141 punktów).Jak będzie wyglądał rozwój infrastruktury ładowania w Polsce w perspektywie kolejnych lat? PSPA przedstawia to w najważniejszej w Polsce publikacji poświęconej rynkowi elektromobilności – „Polish EV Outlook 2021”, która swoją premierę będzie miała 6-8 października br. w Łodzi podczas Kongresu Nowej Mobilności 2021. Na podstawie najnowszej edycji raportu, w Polsce do 2025 roku będzie funkcjonować ok. 43 tys. punktów ogólnodostępnych oraz od 90 do 115 tys. niepublicznych.