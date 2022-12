Tej branży kryzys nie dotyczy. Sprzedaż kwitnie

Notowane na warszawskiej giełdzie spółki zajmujące się dystrybucją części samochodowych - Inter Cars i Auto Partner zanotowały w listopadzie silne wzrosty sprzedaży.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy Auto Partner w tegorocznym listopadzie wyniosły 260,2 mln zł więcej o 29,6 proc. rok do roku. Narastająco za okres od stycznia do listopada przychody grupy wyniosły 2,61 mld zł, co stanowi wzrost o 25,7 proc. rok do roku.

Przychody spółek zależnych wyniosły 48,7 mln zł wobec 36,9 mln zł w listopadzie poprzedniego roku.

Sprzedaż grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się natomiast w listopadzie o 28,7 proc. rok do roku, do 1,54 mld zł. Narastająco, od początku roku sprzedaż grupy zwiększyła się o 24,1 proc. do 13,6 mld zł.

Sprzedaż spółki Inter Cars wzrosła o 30 proc. rok do roku do 1,06 mld zł w listopadzie. Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą zwiększyła się o 27,2 proc. rok do roku, do 736,2 mln zł.

Największe przychody ze sprzedaży spośród zagranicznych dystrybutorów miały w listopadzie 2022 roku Inter Cars Romania (120,2 mln zł), Inter Cars Bulgaria (99,9 mln zł) oraz Inter Cars Latvija (61,5 mln zł).

W ujęciu procentowym wzrosty sprzedaży zaraportowane w listopadzie są wyższe niż miesiąc wcześniej. W październiku sprzedaż Auto Parter wzrosła o 25 proc. (do 255 mln zł), w przypadku Inter Carsu wzrost wyniósł wówczas 22 proc. (do 1,42 mld zł).

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych, a Inter Cars to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej.