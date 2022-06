Ten raport nie pozostawia złudzeń. Polska na ostatnim miejscu w Europie

Trwa elektromobilna rewolucja na europejskich drogach. Samochody elektryczne stają się coraz bardziej atrakcyjne cenowo dzięki wsparciu rządów, które napędza popyt na elektryki w całej Europie. Gotowość poszczególnych krajów do przejścia na elektromobilność jest jednak zróżnicowana a Polska wypada na tle europejskiej stawki najsłabiej.

Braki w infrastrukturze ładowania to główna przeszkoda w popularyzacji pojazdów elektrycznych w Europie.

Zrównanie cen z autami o napędzie spalinowym napędza popyt na pojazdy elektryczne, który wzrósł znacząco na prawie wszystkich rynkach.

W porównaniu z rokiem 2021 najszybszy rozwój infrastruktury ładowania występuje w Szwecji, Austrii, Czechach i Szwajcarii.

Główna bariera dalszego rozwoju e-mobilności w Europie nie jest związana z technologią, ceną, dostępnością pojazdów. Rynek hamuje niedostatecznie szybki rozwój infrastruktury ładowania. To główny wniosek płynący z opracowanego przez LeasePlan raportu 2022 EV Readiness Index, kompleksowej analizy gotowości 22 europejskich krajów do inwestowania w pojazdy elektryczne.

Raport opiera się na trzech czynnikach: rejestracje pojazdów elektrycznych, dojrzałość infrastruktury dla e-aut oraz zachęty rządowe w poszczególnych krajach.

Norwegia (42 punkty w rankingu na 50 możliwych do zdobycia) zajęła pierwsze miejsce pod względem gotowości do użytkowania pojazdów elektrycznych, Czechy i Polska uplasowały się na najniższych pozycjach z wynikiem 13 punktów.

W porównaniu do wyników z 2021 roku we wszystkich krajach, z wyjątkiem Węgier, odnotowano wzrost dojrzałości rynku do przejścia na pojazdy elektryczne. Holandia, Norwegia i Wielka Brytania są obecnie najlepiej przygotowanymi krajami w Europie.

- Popularność elektryków rośnie głównie za sprawą zwiększającej się świadomości ekologicznej, niższych kosztów utrzymania takiego auta i cichej pracy samochodu, co kierowcy absolutnie pokochali. Ponadto efekt niedoboru aut na rynku spowodował, że producenci samochodów skupili się na modelach o wyższej marży, co jeszcze bardziej przyspiesza tę transformację – mówi Rogier Klop, prezes LeasePlan w Polsce. - Jednak z punktu widzenia gotowości do korzystania z pojazdów elektrycznych raport pokazuje, że w wielu krajach, w tym w Polsce, jest jeszcze wiele do zrobienia. Obecnie kluczową przeszkodą dla naszych klientów w przejściu na auto elektryczne jest wciąż niewielka liczba ogólnodostępnych punktów ładowania. Potrzeba też więcej inicjatyw promujących elektromobilność, jak program dotacji „Mój elektryk” – dodaje.

Zachęty podatkowe i drogie paliwo napędzają popyt na e-auta

Ceny pojazdów elektrycznych stały się bardziej przystępne w całej Europie. Konkurencyjność kosztowa wynika głównie ze stosunkowo niższych cen energii dla pojazdów elektrycznych (zwłaszcza w porównaniu z wyższymi cenami oleju napędowego i benzyny) oraz korzystniejszych rozwiązań podatkowych dla kierowców pojazdów elektrycznych. Wiele krajów zapewnia duże wsparcie systemowe: niższe opodatkowanie, ulgi VAT dla kierowców, co powoduje, że całkowity koszt posiadania pojazdów elektrycznych EV jest podobny do kosztu utrzymania auta z silnikiem spalinowym.

Pod względem przyznawanych dotacji Polska zajęła 15. miejsce w zestawieniu, wyprzedzając takie kraje jak: Wielka Brytania, Szwajcaria, Szwecja czy Hiszpania, gdzie wsparcie rządowe w tym samym czasie nie zmieniło się albo zostało nieznacznie zmniejszone.

Zrównanie cen napędza popyt na pojazdy elektryczne, który wzrósł znacząco na prawie wszystkich rynkach. Największy wzrost sprzedaży samochodów elektrycznych w porównaniu z rokiem 2021 odnotowano w Austrii, Grecji i Anglii.

– Zamówienia samochodów elektrycznych i hybryd plug-in w LeasePlan globalnie osiągnęły rekordowy poziom 31,8 proc. w czwartym kwartale 2021 roku. Elektromobilność rozpędza się także w Polsce, a zainteresowanie samochodami elektrycznymi zwiększa się z roku na rok. Widzimy to również po naszych klientach, którzy planując wynajem samochodu, z ciekawością wypytują o auta elektryczne – ocenia Rogier Klop.

Potrzebne są pilne inwestycje w infrastrukturę ładowania

Niestety za rosnącym popytem nie nadąża ogólnodostępna infrastruktura ładowania. Widać to w szczególności w Polsce, gdzie współczynnik ładowarek na liczbę mieszkańców był lepszy zaledwie od Grecji i Rumunii.

W porównaniu z rokiem 2021 najszybszy rozwój infrastruktury ładowania nastąpił w Szwecji, Austrii, Czechach i Szwajcarii. Kraje te uzyskały najwyższy wynik w zakresie budowy nowych punktów ładowania. Niskie noty za rozwój infrastruktury ładowarek otrzymały również kraje z czołówki zestawienia: Niemcy i Wielka Brytania.

– Rosnąca liczba samochodów elektrycznych oraz brak działań ze strony rządów w zakresie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych prowadzi do niedoboru stacji ładowania w Europie. Znalezienie dostępnej stacji staje się coraz większym problemem. Ten raport jest sygnałem ostrzegawczym dla decydentów w całej Europie. Potrzebne są natychmiastowe inwestycje w kompleksową infrastrukturę ładowania. Korzystanie z pojazdów elektrycznych jest jednym z najskuteczniejszych sposobów walki ze zmianami klimatu, a rządy powinny ułatwić nam tę zmianę – mówi Tex Gunning, CEO w LeasePlan.

Raport LeasePlan EV Readiness Index 2022 to coroczna kompleksowa analiza stanu przygotowań 22 europejskich krajów do elektromobilnej rewolucji. Piąta edycja raportu dostarcza szczegółowych danych na temat gotowości każdego rynku do inwestowania w energię elektryczną jako źródło napędu w transporcie. W analizie uwzględniono 22 kraje: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Niderlandy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania.