Ten zakaz miałby uderzyć po kieszeni nie tylko kierowców

Nawet 60 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę miałaby wynieść maksymalna kara dla kierowców i innych uczestników ruchu drogowego, którzy jeżdżą w słuchawkach na uszach. O jej wprowadzenie apeluje autor złożonej w Sejmie petycji.

W Sejmie pojawił się pomysł, by użytkownicy dróg - wszyscy, bez względu na środek transportu - byli karani za jazdę ze słuchawkami w uszach.

Wyeliminowanie legalności korzystania ze słuchawek dousznych i nausznych (...) spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym - argumentuje autor złożonej w Sejmie petycji.

- Karanie nie przyniesie pożądanego efektu. Dużo ważniejsze niż karanie za słuchawki w uszach jest zdroworozsądkowe podejście kierujących, które należy rozwijać i umacniać właśnie poprzez szkolenia - komentuje Adam Piontek, egzaminator z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.

Posłowie zasiadający w sejmowej Komisji ds. petycji zajmą się złożonym w Sejmie w połowie maja wnioskiem, którego autor postuluje wprowadzenie kar dla uczestników ruchu drogowego. Zgodnie z treścią petycji, mowa jest o każdej osobie, która korzysta z jakiegokolwiek środka transportu i w trakcie jazdy ma w uszach słuchawki. Chodzi m.in. o użytkowników hulajnóg, rowerów, skuterów, motorów, kierowców samochodów osobowych, ale też zawodowych kierowców, którzy prowadzą autobusy miejskie czy samochody ciężarowe. Z treści petycji wynika, że zakaz nie obejmowałby np. biegaczy, którzy podczas treningu słuchają muzyki, a biegną poboczem drogi, ponieważ nie ma chodnika czy ścieżki rowerowej.

Słuchawki w uszach blokują bodźce dźwiękowe, a to na drodze jest niebezpieczne

- Wyeliminowanie legalności korzystania ze słuchawek dousznych i nausznych dla kierujących hulajnogami, rowerami, motocyklami, samochodami, pojazdami komunikacji miejskiej i innymi spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym - argumentuje autor petycji, który nie wyraził zgody na ujawnienie swoich danych personalnych.

Jak tłumaczy, słuchawki powodują, że użytkownicy dróg mają blokowane bodźce słuchowe pochodzące z otoczenia, np. nie słyszą lub docierają do nich z opóźnieniem sygnały dźwiękowe wysyłane przez innych kierowców. Przez co istnieje ryzyko, że osoba na hulajnodze wjedzie pod tramwaj, bo nie usłyszy, że ten wydawał sygnały dźwiękowe, by poinformować ją, że się zbliża. Kierowca nie ustąpi miejsca karetce pogotowia, bo sygnał alarmowy usłyszy dopiero, jak karetka przejedzie obok niego.

- Wielokrotnie spotykałem się z sytuacjami, kiedy kierujący, słuchając głośnej muzyki, nie reaguje na sygnały ostrzegawcze pochodzące z jego otoczenia od innego uczestnika ruchu, który nie znajduje się w polu jego widzenia. Powoduje to brak reakcji - pisze autor petycji.

Kogo dotyczyłby zakaz i jakie kary groziłyby za jego złamanie?

Jego zdaniem problem rozwiąże wprowadzenie mandatów za jazdę w słuchawkach. Dlatego postuluje, aby do ustawy o ruchu drogowym dodać zapisy wprowadzające karę za złamanie zakazu jeżdżenia w słuchawkach. Zakaz dotyczyłby wszystkich rodzajów urządzeń emitujących dźwięk bezpośrednio do uszu. Z obostrzenia włączone byłyby jedynie osoby, które wymagają korzystania z urządzeń wspomagających słuch.

Wysokość kary - w zależności od rodzaju środka transportu - miałaby wynosić od 10 do 60 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (brutto). Najmniej płaciłyby osoby łamiące zakaz, które poruszają się na np. rowerze czy hulajnodze (pojazdy napędzane siłą mięśni kierującego). Od lipca 2023 płaca minimalna wynosi 3600 zł brutto, więc gdyby przepisy weszły w życie teraz, to najniższa kara wyniosłaby 360 zł, najwyższa zaś 2160 zł.

Dużo ważniejsze niż brak słuchawek w uszach jest zdroworozsądkowe podejście

Adam Piontek, egzaminator w Wojewódzkim Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, zapytany o to, jak ocenia pomysł karania za jazdę w słuchawkach, przyznaje, że to, iż ktoś słucha głośnej muzyki - bez względu, czy jedzie samochodem osobowym, ciężarowym, autobusem, rowerem czy hulajnogą - negatywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa na drodze.

- Kierowca musi potrafić ocenić sytuację wokół siebie, a sygnały nadawane przez karetkę czy jakikolwiek inny uprzywilejowany pojazd w takiej sytuacji są stłumione. Jednak warto zadać sobie pytanie, czy takie zachowanie należy karać, czy lepiej edukować kierowców na temat prawidłowych zachowań na drodze i szkolić ich w tym zakresie - komentuje Adam Piontek.

Jego zdaniem samo wyeliminowanie słuchawek - zresztą nierealne do wyegzekwowania w 100 procentach - nic nie da, bo tak samo bodźce zewnętrzne blokuje głośne słuchanie muzyki puszczonej z radia samochodowego czy rozmowy przez interkom zainstalowany w kaskach motocyklistów.

- Niejednokrotnie jest tak, że kierowcy mają jedną słuchawkę w uchu i słuchają muzyki po cichu, moim zdaniem jest to dużo bezpieczniejsze niż słuchanie radia samochodowego na full. Dlatego problemem nie są słuchawki jako takie, a sposób korzystania z nich i poczucie świadomości, jakie zachowania na drodze są bezpieczne, a jakie nie - tłumaczy egzaminator. - Dużo ważniejsze niż karanie za słuchawki w uszach jest zdroworozsądkowe podejście kierujących, które należy rozwijać i umacniać właśnie poprzez szkolenia. Karanie nie przyniesie pożądanego efektu - dodaje.

W podobnym tonie wypowiada się Dorota Olszewska, prezeska Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego.

- Badania pokazują, że jazda w słuchawkach może rozpraszać i osłabiać koncentrację. Jednak wprowadzenie zmian w prawodawstwie to długi proces. W takich przypadkach warto postawić na edukację społeczeństwa, którą można zacząć w każdej chwili - mówi prezeska PdBD.

Przypomina też, że choć obecnie nie ma regulacji dotyczących jazdy w słuchawkach, to już teraz możemy za to dostać karę z art. 3 Ustawy prawo o ruchu drogowym, który odnosi się do zachowania ostrożności i szczególnej ostrożności.

Także zdaniem Romana Bańczyka, byłego, wieloletniego dyrektora WORD w Katowicach, dziś wiceprezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie, gdzie pracuje 35 kierowców m.in. autobusów miejskich, rozwiązanie zaproponowane w petycji jest zbędne.

- Dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas jazdy, czy to rowerem, czy samochodem, dużo ważniejsze jest to, żeby prowadzący nie trzymali telefonów lub innych urządzeń w rękach. Jeśli więc mówimy o słuchawce w uchu, to nie widzę w tej kwestii żadnych przeciwwskazań. Żeby słyszeć wyraźnie wszystko, co się dzieje wokół nas, musielibyśmy w autach nie używać radia, a tego przecież nikt sobie nie wyobraża. Samochodami bez przeszkód jeżdżą przecież osoby głuchonieme czy słabosłyszące, zaś w samolotach podczas najtrudniejszego manewru, czyli lądowania, piloci rozmawiają z pracownikami wież kontrolnych i również nie przeszkadza im to w sprawnym wykonaniu zadania - komentuje w rozmowie z portalem WNP.PL.

Dokument trafił już do posłów zasiadających w Komisji ds. petycji. Czeka na rozpatrzenie. Najprawdopdobniej będzie miało to miejsce na najbliższym posiedzeniu komisji, jednak z racji przerwy wakacyjnej w pracy posłów nie ma jeszcze nowego planu pracy Komisji. Ostatni dostępny zakończył się na dacie 31 lipca 2023. Kolejny jeszcze nie został podany.