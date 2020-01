Tesla będzie w Chinach projektować pojazdy "w chińskim stylu"

Amerykański producent samochodów elektrycznych Tesla planuje uruchomić w Chinach nowe centrum badawczo-projektowe. Zadaniem ośrodka będzie opracowanie nowych pojazdów "w chińskim stylu" - podała w czwartek agencja Reutera.

Spółka zarządzana prez Elona Muska ujawniła swoje plany w ofertach pracy zamieszczonych na oficjalnym koncie firmowym w chińskiej platformie społecznościowej WeChat. Przedsiębiorstwo poszukuje w ChRL kandydatów na projektantów i inne stanowiska z myślą o nowym centrum. Zgłoszenia mają być przyjmowane do końca stycznia.

"By zmieniać napis Made in China na Designed in China szef Tesli Elon Musk zaproponował coś naprawdę cool - założenie centrum badawczo-projektowe w Chinach" - wskazano we wpisie.

Reuters przypomniał, że nie wiadomo, kiedy planowane przez Teslę centrum zacznie pracę i gdzie dokładnie będzie zlokalizowane. Firma nie ujawniła tych informacji w swoich ogłoszeniach.

W styczniu pierwsza poza terytorium USA fabryka Tesli - warta 2 mld USD Gigafactory w Szanghaju - zaczęła dostarczać na rynek chiński produkowane lokalnie elektryczne sedany Model 3. W ubiegłym tygodniu Musk zainicjował tam zaś program produkcji SUV-a Model Y.

W poniedziałek notowania spółki przekroczyły 500 USD za akcję. Już wcześniej media odnotowały, że po ujawnieniu lepszych niż spodziewane wyników w trzecim kwartale 2019 r. kapitalizacja producenta pojazdów elektrycznych przekroczyła na giełdzie 89 mld USD - więcej niż General Motors i Ford razem wzięte.