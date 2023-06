Tesla bije kolejne rekordy w Chinach, ale i tak przegrywa z konkurencją

Amerykański producent aut elektrycznych Tesla miał kolejny rekordowy kwartał pod względem sprzedaży w Chinach. Firma traci jednak udziały największym rynku motoryzacyjnym na świecie na rzecz lokalnych konkurentów, takich jak BYD.

Jak wylicza Reuters, powołując się na szacunki China Merchants Bank International Securities, Tesla sprzedała w okresie od kwietnia do czerwca 155 tys. samochodów w Chinach. To o 13 proc. więcej w porównaniu do rekordowego pierwszego kwartału tego roku.

Wciąż jednak amerykański koncern przegrywa w Chinach z lokalnymi producentami aut. Udział Tesli w chińskim rynku elektryków zmniejszył się w II kwartale do 13,7 proc. z 16 proc. w pierwszych trzech miesiącach roku. W tym samym czasie chińscy producenci BYD i Aion umocnili swoją pozycję.

- Tesla, by zwiększyć sprzedaż, musi zacząć sprzedawać swoje samochody w mniejszych miastach. Jednak przy obecnym modelu sprzedaży bezpośredniej w Chinach, taka ekspansja na setki chińskich miast byłaby zbyt kosztowna – ocenia Yale Zhang, dyrektor zarządzający szanghajskiej firmy konsultingowej Automotive Foresight, cytowany przez Reuters.

Państwo Środka to drugi co do wielkości rynek Tesli po Ameryce Północnej. W Chinach znajduje się także największa fabryka amerykańskiego koncernu, zlokalizowana w Szanghaju, której roczne zdolności produkcyjne przekraczają 750 tysięcy aut. Wytwarzane są tam tylko dwa modele: Tesla 3 i Tesla Y.

Chcąc utrzymać swoją pozycję w Chinach, Elon Musk podjął decyzję o obniżeniu cen od stycznia tego roku o około 13 procent. W ten sposób chce stanąć do wojny cenowej, prowadzonej przez chińskich konkurentów, w tym BYD, który oferuje samochody elektryczne w cenie poniżej 300 tys. juanów (41,5 tys. dol.). Aktualnie podstawowa wersja Tesli Model Y kosztuje w Chinach 264 tys. juanów, czyli 36,5 tys. dol.

W miarę rosnącego eksportu BYD staje się zagrożeniem dla Tesli również na rynkach poza Chinami. Producent z Państwa Środka wyprzedził w ciągu pięciu miesięcy tego roku Teslę w Singapurze.