Tesla chce produkować w Chinach milion samochodów rocznie

Tesla China zamierza produkować milion samochodów rocznie, czemu mają służyć wysiłki firmy mające na celu unowocześnienie linii produkcyjnych Modelu Y i Modelu 3 w lipcu. Zgodnie z ostatnimi doniesieniami, modernizacja Giga Shanghai ma zostać zakończona na początku sierpnia.

Tesla China już teraz odgrywa znaczącą rolę w ogólnej produkcji pojazdów firmy. Tylko w ubiegłym roku dostawy Gigafactory Shanghai osiągnęły 484 130 pojazdów, co oznacza wzrost o 235 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Przełożyło się to na ponad 50 proc. globalnych dostaw Tesli w 2021 roku.

Modernizacja fabryki w Szanghaju ma poprawić produkcję Modelu Y do ok. 14 tys. aut tygodniowo. Oczekuje się też, że tygodniowa produkcja Tesli Model 3 wzrośnie do 7,7 tys. pojazdów.

Przed ostatnią blokadą spowodowaną epidemią Covid-19 w Chinach Gigafactory Shanghai produkowała podobno 11 tys. modeli Y i 5,5 tys. modeli 3 tygodniowo. Teraz Tesla China planuje osiągnąć roczną produkcję na poziomie 1 mln sztuk rocznie – donosi teslarati.com.

Modernizacja fabryki ma być prowadzona etapowo. Prawdopodobnie najpierw zostanie zmodernizowana linia do produkcji Modelu Y. Firma wstrzyma produkcję całkowicie elektrycznego crossovera w ciągu pierwszych dwóch tygodni lipca. Oczekuje się, że aktualizacje linii dla Modelu 3 będą trwały przez 20 dni, począwszy od 18 lipca.

Czytaj: Ten raport nie pozostawia złudzeń. Polska na ostatnim miejscu w Europie

Choć Tesla China straci znaczną część produkcji pojazdów w trzecim kwartale z powodu nadchodzących modernizacji, ulepszenia w zakładzie mają pozwolić na wyprodukowanie imponującej liczby modeli Y i Model 3 w ciągu ostatnich dwóch miesięcy roku, które zrekompensują straty.