Tesla chce wybudować w Teksasie zakład przetwarzający lit do baterii

Tesla złożyła aplikację o pomoc publiczną w Texas Comptroller of Public Accounts w związku z planem budowy instalacji przekształcającej rudę litu w wodorotlenek potrzebny do produkcji baterii.

Jak wynika z opublikowanego komunikatu, Tesla planuje budowę w rejonie Gulf Coast w Teksasie zakładu przerabiającego surową rudę litu. Oczekuje przy tym wsparcia ze strony federalnej w ramach środków przeznaczonych na inwestycje poprawiające bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych oraz od władz stanowych ulg w podatku od nieruchomości.

W końcu sierpnia tego roku złożone zostały dokumenty zawierające wniosek o aplikację na pomoc publiczną do Texas Comptroller of Public Accounts. Projekt, który ma być zrealizowany w okresie od czwartego kwartału 2022 roku do końca 2024 roku, zakłada wybudowanie ciągu technologicznego pozwalającego na przerób surowej rudy litu i przygotowanie jej do tego, aby była zdatna do wykorzystania przy produkcji ogniw bateryjnych.

Gotowy produkt w postaci wodorotlenku litu będzie dostarczany transportem drogowym lub kolejowych do zakładów Tesli w Stanach Zjednoczonych, gdzie produkuje się baterie. Budowa wymaga jeszcze uzyskania odpowiednich zgód środowiskowych i pozwoleń, ale wydaje się, że na ostateczne decyzje w tej sprawie wpływ będzie miał poziom dotacji. Jako alternatywę rozpatrywana jest także lokalizacja w Luizjanie.

Ze względu na ogromne zapotrzebowanie na świecie ceny litu utrzymują się na bardzo wysokich poziomach. Obecnie tona litu wyceniana jest giełdach surowcowych na około 75 tysięcy dolarów.

Elon Musk kilka miesięcy temu powiedział, że dla zapewnienia bezpieczeństwa łańcuchów dostaw nie jest wykluczone, że Tesla będzie musiała się włączyć w wydobycie i rafinację litu na dużą skalę, po to żeby uniezależnić się od pośredników. Największymi producentami litu są Chile, Argentyna, Chiny, Australia i Boliwia.