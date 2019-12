Tesla i niemieckie władze lokalne zgodziły się na sprzedaż ziemi pod fabrykę

Władze kraju związkowego Brandenburgia zaakceptowały treść umowy z Teslą na sprzedaż amerykańskiej firmie 300 hektarów ziemi pod budowę fabryki na wschodzie Niemiec. Koncern wystąpił też o zgody środowiskowe dla tego projektu.

Europejska fabryka Tesli ma powstać w Gruenheide w pobliżu Berlina.

- Uzgodniliśmy przed Świętami Bożego Narodzenia dwie kolejne sprawy. W związku z tym optymistycznie podchodzę do założenia, że projekt będzie realizowany w przyszłym roku - powiedział minister gospodarki Branderburgii Joerg Steinbach.

Jak podaje agencja Bloomberga Brandenburgia i Saksonia, z wsparciem władz w Berlinie, odchodzą od dawnych gałęzi przemysłu ciężkiego w kierunku tzw. zielonej motoryzacji stawiającej na elektryczne samochody na baterie.

W listopadzie szef Tesli Elon Musk poinformował o wyborze Gruenheide w Brandenburgii we wschodniej części Niemiec na miejsce produkcji swoich samochodów.



W stolicy Niemiec działać będzie natomiast centrum inżynierii i designu.

- Niemiecka fabryka ma produkować nie tylko samochody (Model Y), ale również akumulatory i jednostki napędowe - mówił Musk.



W późniejszym terminie powstawać tam będą popularne sedany Model 3.

Według doniesień niemieckich mediów Tesla zainwestuje w niemiecki zakład do 4 mld euro.

Natomiast same Niemcy wyprzedziły Norwegię w zestawieniu europejskich państw, w których od początku 2019 roku sprzedano najwięcej samochodów elektrycznych. Do listopada w RFN zarejestrowano 57533 nowych egzemplarzy, a w Norwegii 56893 - wynika z oficjalnych danych.

Jeśli trend się utrzyma, to Niemcy staną się po raz pierwszy europejskim liderem sprzedaży samochodów na baterie w skali całego roku.

Licząc od 2010 roku Norwegia utrzymywała w tym zestawieniu pozycję lidera. Wtedy na rynku zadebiutował Nissan Leaf, pierwszy elektryczny samochód produkowany z myślą o masowym odbiorcy.

Mimo rosnącej popularności samochodów elektrycznych na baterie pozostają one nadal małą częścią całkowitej sprzedaży. W Europie tego typu pojazdy stanowiły w trzecim kwartale zaledwie 3,1 proc. nowych rejestracji.

Na świecie liderem sprzedaży samochodów elektrycznych są Chiny. Państwo to odpowiada za ok. połowę globalnej liczby rejestracji. Na drugim miejscu są Stany Zjednoczone, a na trzecim do tej pory była Norwegia.