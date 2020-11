Tesla jest warta więcej niż Toyota, VW, Daimler i GM razem wzięte

Wycena giełdowa Tesli przewyższyła łączną wartość akcji kilku spośród największych konwencjonalnych koncernów motoryzacyjnych świata: Toyoty, Volkswagena, Daimlera i General Motors. To skutek wzrostów po zapowiedzi uwzględnienia spółki w koszyku S&P 500.

Środa była dla Tesli drugim dniem dużych wzrostów na giełdzie po poniedziałkowym ogłoszeniu S&P Dow Jones Indices o planowanym uwzględnieniu firmy w benchmarkowym indeksie S&P 500. Jak odnotowuje agencja Reutera, ma to nastąpić 21 grudnia i będzie się wiązało z zakupem przez fundusze indeksowane akcji firmy o wartości ok. 50 mld dolarów.

Od komunikatu S&P DJI notowania Tesli poszły w górę o blisko 20 proc. W rezultacie na środowym zamknięciu NasdaqGS (późnym wieczorem czasu polskiego) cena akcji koncernu przekraczała 486 dolarów za walor. Oznacza to ok. pięciokrotny wzrost od początku roku.

Kapitalizacja rynkowa producenta samochodów z Doliny Krzemowej przekracza już 461 mld dolarów. Tym samym mimo setki razy niższych możliwości produkcyjnych, a co za tym idzie - również sprzedażowych, pod względem wyceny giełdowej Tesla zdecydowanie przegoniła największe przedsiębiorstwa motoryzacyjne świata. Dla porównania kapitalizacja Toyoty nie przekracza 200 mld dolarów, a Volkswagena - 100 mld dolarów. Wycena Daimlera to ok. 70 mld dolarów, a General Motors - ok. 61 mld dolarów.

Zgodnie z październikowymi zapowiedziami Elona Muska Tesla zamierza w tym roku wyprodukować i dostarczyć do klientów końcowych 500 tys. pojazdów względem 367,5 tys. dostaw zrealizowanych w 2019 r. Dla porównania w ubiegłym roku Grupa Volkswagen dostarczyła globalnie 10,97 mln samochodów, a drugi pod tym względem japoński koncern Toyota sprzedał 10,74 mln aut.

Jak wynika z rankingu miliarderów prowadzonego przez agencję Bloomberga, dzięki rekordowym wzrostom notowań Tesli majątek Elona Muska, założyciela i dyrektora generalnego spółki, wzrósł w tym roku już o ponad 92 mld dolarów - bardziej nawet niż w przypadku najbogatszego człowieka świata, szefa Amazona, Jeffa Bezosa. Od wtorku Musk jest posiadaczem trzeciego największego majątku, szacowanego na ok. 120 mld dolarów i ustępującego jedynie Bezosowi (183 mld dolarów, wzrost o ponad 68 mld dol. od początku roku) oraz współzałożycielowi Microsoftu, Billowi Gatesowi (128 mld dol., wzrost o 14,9 mld dol. od początku roku).