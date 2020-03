Tesla musi zawiesić produkcję samochodów w USA

Tesla zmniejszy kadry w fabryce we Fremont z 10 do 2,5 tys. - oświadczył rzecznik biura szeryfa w Alamedzie. Dodał, że produkcja samochodów w zakładzie nie jest działaniem "niezbędnym" w dobie epidemii Covid-19 i może podlegać karze – podał serwis BuzzFeed News.

Almeda, gdzie znajduje się zakład Tesli, jest jednym z sześciu hrabstw, w których lokalne władze zdecydowały o trzytygodniowym ograniczeniu podróży i działalności biznesowej, z wyjątkiem najbardziej niezbędnej, a także innych aktywności oraz zaleciły mieszkańcom pozostanie w domach.

W komentarzu dla BuzzFeed News rzecznik biura szeryfa w Alamedzie Ray Kelly zaznaczył, że po "pozytywnych" rozmowach przeprowadzonych z Teslą firma zgodziła się ograniczyć liczbę pracowników w zakładzie do jednej czwartej. Tesla wstrzymała się od komentarza.

Kelly dodał, że mimo wcześniejszych doniesień medialnych o całkowitym zamknięciu zakładu pozostanie on otwarty. Fabryka Tesli w mieście Fremont zatrudnia na różnych zmianach ponad 10 tys. pracowników i produkuje rocznie ponad 415 tys. samochodów marki.

We wtorek biuro szeryfa uznało, że głowna fabryka Tesli nie może działać w normalnie. Stwierdzono, że zgodnie z zapisami rozporzadzenia lokalnych władz, spółka "nie jest firmą niezbędną" i może utrzymać jedynie podstawowe działania. Do środy włącznie zakład we Fremont prowadził pracę w zwykłym trybie.

Zapytany przez BuzzFeed, czy wytwarzanie samochodów będzie uznawane za "podstawowe działanie" rzecznik biura szeryfa w Alamedzie w kolejnym komentarzu wskazał, że produkcja aut taka działalnoscią nie jest i hrabstwo podejmie odpowiednie środki, by firma dostosowała się do obecnego prawa.

Do "podstawowych działań" zaliczane jest m.in. utrzymywanie wartości zapasów magazynowych, zapewnianie bezpieczeństwa i księgowość związanej z płacami i benefitami pracowników. Nakaz ogłoszono w poniedziałek wieczorem czasu amerykańskiego i obowiązuje od wtorku. Złamanie jego zapisów grozi grzywną, karą więzienia, lub jednym i drugim.

Jeszcze w środę rano czasu amerykańskiego wewnętrzna doradczyni prawna Tesli Valerie Workman w wiadomości e-mail do wszystkich pracowników firmy zaznaczała, że Tesla będzie prowadzić pracę z personelem z działów "produkcji, usług, dostaw, testowania i grup prowadzących działania pomocnicze" - wynika z dokumentu przesłanego do dziennika "San Francisco Chronicle".