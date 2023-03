Tesla obiecuje ściąć o połowę koszty produkcji aut elektrycznych

Inżynierowie z firmy Elona Muska zapowiadają, że produkcja samochodów elektrycznych przyszłej generacji będzie o połowę tańsza niż dziś. Jednak Tesla nie poinformowała inwestorów, kiedy dokładnie będzie to możliwe.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W środę kierownictwo firmy zaprezentowało plany dotyczące rozwoju firmy, między innymi wprowadzenia bardziej zrównoważonej energetycznie produkcji i innych innowacji.

Oczekiwano, że Elon Musk przedstawi plan na wytwarzanie pojazdów, które będą bardziej dostępne dla osób o szczuplejszych portfelach. Na razie jednak tego nie zrobił, natomiast managerowie Tesli podkreślili, że zamierzają ciąć koszty produkcji.

Dyrektor finansowy firmy Zach Kirkhorn ocenił, że Tesla musi zainwestować sześciokrotnie więcej niż zrobiła to do tej pory, aby móc produkować 20 milionów pojazdów do 2030 roku, co postawiła sobie za cel. Będzie to oznaczać podniesienie wydajności aż 10-krotnie wobec obecnych możliwości produkcyjnych.

Musk zdaje sobie jednak sprawę, że dla wielu osób produkowane przez niego auta są za drogie. – Wiele osób bardzo chciałoby mieć samochód Tesli, jednak cena jest przeszkodą, która nie pozwala im na jego zakup – powiedział.

Tesla jest obecnie najwyżej wycenianym producentem samochodów na świecie, jednak wartość akcji firmy znacząco spadała w ostatnich latach, bo aż o połowę w stosunku do zwyżki z listopada 2021 roku. Dopiero w tym roku kurs odbił się o ponad 60 proc.

Kolejnym wyzwaniem stojącym przed firmą, prócz obniżki cen, jest polepszenie technologii bateryjnej, co według Muska jest fundamentalną kwestią, aby wspierać transformację energetyczną i produkować tańsze auta.

O elektromobilności będziemy dyskutować na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach na sesji „Dekarbonizacja transportu” 24 kwietnia o godzinie 16:30.