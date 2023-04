Tesla obniża ceny samochodów. Po raz piąty w tym roku

Od 2 do 6 proc. O tyle spadną ceny niektórych modeli Tesli w Stanach Zjednoczonych. Obniżka jest spowodowana przede wszystkim zmniejszeniem ulgi podatkowej na zakup samochodów elektrycznych.

Tesla po raz kolejny w 2023 r. obniżyła ceny niektórych swoich pojazdów sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych. Ostania wynosi od 2 do 6 proc. Jest to piąta obniżka w tym roku, co spowodowane jest przede wszystkim przygotowywaniem przez amerykański rząd ostrzejszych standardów, dotyczących ulg podatkowych na zakup samochodów elektrycznych.

Obecnie, przy zakupie Modelu 3 z napędem na tylne koła, nabywcy mogli liczyć na ulgę podatkową w wysokości 7,5 tys. dol. Wkrótce ma ona zostać obniżona, jednak jak na razie nie są znane szczegóły.

Jak poinformowała Tesla, Model 3 będzie tańszy o 1 tys. dol., a model Y stanieje o 2 tys. dol. W niższych cenach będą dostępne także najdroższe pojazdy w ofercie Tesli. Chodzi o Model S i Model X, które będzie można nabyć w cenie niższej o 5 tys. dol.

Tesla poinformowała także, że w pierwszym kwartale 2023 r. udało się dostarczyć do sprzedaży 423 tys. pojazdów, co stanowi wzrost o 4 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Cel na na koniec tego roku to 1,8 mln pojazdów.

Model 3 można obecnie kupić w cenie o 11 proc. niższej, niż jeszcze w grudniu 2022 r. Z kolei model Y, jest tańszy o około 20 proc.

Tegoroczne obniżki cen, mające na celu wzrost popytu na zakup Tesli, poza rynkiem amerykańskim objęły także rynek chiński.

Tesla to amerykański producent samochodów elektrycznych, stacji ładowania, paneli fotowoltaicznych oraz akumulatorów, działający od 2003 roku. Współzałożycielem spółki jest Elon Musk.