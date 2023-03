Tesla obniża ceny swoich aut na największym rynku świata

Amerykański koncern Tesla, który produkuje samochody elektryczne, chcąc utrzymać swoją pozycję na rynku chińskim, obniżył w tym roku ceny sprzedawanych aut. Będzie musiał także odświeżyć oferowane modele.

Chiny są obecnie największym na świecie rynkiem zbytu dla samochodów elektrycznych. Przeciętnie miesięcznie sprzedaje się ich ponad 730 tysięcy sztuk. Liderem jest firma chińska BYD Auto, która ma ponad 40-procentowy udział. Na drugim miejscu jest amerykański koncern Tesla, który na koniec 2022 roku miał około 7,9 procent udziału w rynku.

Samochody oferowane chińskim klientom pochodzą z fabryki Giga zlokalizowanej w Szanghaju, której roczne zdolności produkcyjne przekraczają 500 tysięcy aut. Wytwarzane są tam tylko dwa modele: Tesla 3 i Tesla Y.

Chcąc utrzymać swoją pozycję w Chinach Elon Musk podjął decyzję o obniżeniu cen od stycznia tego roku o około 13 procent. Według danych analitycznych China Merchants Bank International, który śledzi na bieżąco rejestrację ubezpieczeń nowych aut, sprzedaż detaliczna Tesli od początku tego roku do 19 marca wyniosła 106,9 tysięcy sztuk.

Oznacza to, że każdego dnia średnio 1370 aut znajdowało nabywcę. To wzrost w stosunku do czwartego kwartału ubiegłego roku, kiedy dzienna sprzedaż wynosiła 1327 sztuk. W całym kwartale sprzedano zaś 122 tysiące samochodów.

Koncern Tesla ma pełną świadomość tego, że w najbliższym czasie konieczne jest odświeżenie oferowanych modeli. Jednak zanim to nastąpi, jedynym sposobem na utrzymanie zainteresowania klientów jest prowadzenie polityki obniżania cen.