Tesla odebrała klientowi dostęp do autopilota

Tesla zdalnie usunęła dostęp do systemu wspomagania jazdy Autopilot z samochodu sprzedanego przez niezależnego dilera. Firma uznała, że końcowy użytkownik nie zapłacił spółce za tę funkcję, więc nie powinien mieć do niej dostępu - podał serwis The Verge.

O zdarzeniu jako pierwszy doniósł serwis Jalopnik.

W listopadzie 2019 r. niezależny diler kupił na aukcji Tesli używany samochód elektryczny Model S z odbarwieniem wyświetlacza kokpitu. Auto było wyposażone w funkcje wspomagania jazdy Enhanced autopilot i pakiet Full Self-Driving Mode. W grudniu pojazd reklamowany m.in. wskazanymi możliwościami odkupił niejaki Alec. Po pewnym czasie funkcje zostały jednak wyłączone przez producenta.

W ramach przeprowadzonego zdalnie audytu koncern Elona Muska stwierdził, że końcowy klient nie uiścił opłat o łącznej wysokości ok. 8 tys. dol. i przez internet wyłączyła Alecowi dostęp do grupy funkcji premium.

"W ostatnim czasie Tesla zidentyfikowała przypadki klientów, których samochody były nieprawidłowo skonfigurowane do obsługi autopilota, za którego nie uiszczono opłaty. Przeprowadziliśmy audyt, by skorygować te przypadki. Pana pojazd jest jednym z tych, które nieuprawnienie miały dostęp do Autopilota" - przekazała Alecowi obsługa techniczna koncernu.

"Zapoznaliśmy się z historią zakupu i niestety nie opłacił Pan pakietu Full Self Driving. Przepraszamy za zamieszanie. Jeśli jest Pan zainteresowany korzystaniem z systemu, możemy rozpocząć proces płatności za aktualizację" - dodano.

Tesla nie wydała oficjalnego komentarza na temat tych doniesień. Verge ocenił jednak, że sytuacja wzbudza nowe wątpliwości dot. kontroli nad pojazdem po sprzedaży, jaki posiada firma. Prowokuje także pytania, co może to oznaczać dla rynku samochodów używanych.

Sprzętowe elementy samochodu, takie jak napęd na cztery koła, pozostają w nim przy przy sprzedaży wtórnej. Tesla posiada jednak stały dostęp do oprogramowania swoich pojazdów reklamowany jako łatwy sposób na aktualizację i dodawanie nowych funkcji. Jak pokazuje przykład Aleca, to zarazem możliwość zdalnego ich wyłączenia - wskazał serwis.

Podobną do opisywanej przez media w kontekście Tesli transformację od produktów do usług przeszła w ostatnich latach znaczna część branży elektroniki i oprogramowania. W tym modelu użytkownik musi się liczyć z uzależnieniem od wprowadzanych odgórnie aktualizacji oraz z odcięciem dostępu do programu w razie odrzucenia zmienianej po czasie licencji użytkowania. Verge zauważył, że wycofanie funkcjonalność bez zgody użytkownika jest jednak nietypowe poza przypadkami, w których zawarto specjalną umowę w tej kwestii lub urządzenie pozostaje własnością producenta.

Verge przypomniał, że klienci Tesli zaczęli zauważać nieco niższe przyspieszenie pojazdów po aktualizacji oprogramowania z 2018 r. Anegdotyczne zgłoszenia zostały jednak odrzucone przez firmę, która zapewniła, że ten aspekt samochodu pozostał niezmieniony.