Tesla odpowie za skandal z nagraniami wideo? Firma Elona Muska została pozwana

Jeden z użytkowników posiadających model samochodu Tesli pozwał firmę Elona Muska o naruszenie prywatności w kalifornijskim sądzie. Oskarża on koncern o wykorzystywanie nagrań wideo zrobionych przez właścicieli aut Tesli w niewłaściwy sposób.





Grupa pracowników Tesli miała wysyłać sobie przez wewnętrzny komunikator firmowy nagrania wideo i zdjęcia wykonywane przez użytkowników samochodów Tesli nagrane przez nich w latach 2019-2021. Często filmy i zdjęcia przedstawiały ich w sytuacjach prywatnych.

Pozew złożył mieszkaniec San Francisco Henry Yeh, który jest posiadaczem Modelu Y. Jest on oburzony, że pracownicy Tesli mieli dostęp do jego prywatnych nagrań i uważa, że mogą one zostać wykorzystane do naruszenia prywatności jego rodziny, którą konstytucja stanu Kalifornia ściśle chroni.

Prawnik Yeha przypuszcza, że podobne nagrania innych kierowców również znalazły się w rękach pracowników Tesli. Treść pozwu wzywa Teslę do odstąpienia od podobnych praktyk.