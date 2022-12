Tesla oficjalnie wkroczyła na rynek ciężarówek

Tesla dostarczyła swoją pierwszą półciężarówkę elektryczną do PepsiCo. Dostawa następuje tydzień po tym, jak konkurent Tesli - Renault dostarczył elektryczną półciężarówkę do Coca-Coli.

PepsiCo wstępnie zamówiło 100 ciężkich półciężarówek Tesli klasy 8 w 2017 roku i spodziewa się wprowadzić do użytku 15 elektrycznych ciężarówek do końca tego roku w swojej fabryce w Sacramento i fabryce Frito-Lay w Modesto w Kalifornii. UPS, Walmart Canada i Sysco również złożyły rezerwacje na elektryczną półciężarówkę Tesli, gdy została ona po raz pierwszy ogłoszona jeszcze w 2017 roku - podaje Reuters.

Zasilany bateriami samochód o zasięgu do 900 km jest pierwszą półciężarówką zaprojektowaną od początku jako elektryczna.

Amerykański transport liczy na elektryfikację

Transport ciężarowy od dawna jest preferowaną metodą transportu towarów w Stanach Zjednoczonych, ale dojrzał już do innowacji i ulepszeń. Firmy takie jak PepsiCo, które transportują ciężarówkami wiele towarów, są obciążone ogromnymi rachunkami za transport i wysoką emisją gazów cieplarnianych, więc szukają czystych i opłacalnych zamienników dla swoich flot półciężarówek z silnikiem diesla. Chociaż półciężarówki stanowią zaledwie 1 procent amerykańskiej floty pojazdów, są odpowiedzialne za 18 procent emisji gazów cieplarnianych.

Elektryfikacja tego rynku okazała się jeszcze większym wyzwaniem niż elektryfikacja lekkich ciężarówek i samochodów osobowych, ale Tesla i jej półciężarówka - kreatywnie nazwana "Semi" - może sprostać temu zadaniu.

Ile ma kosztować Semi i co mieście się w tej cenie?

Tesla przedstawiła specyfikacje Semi. Oto dane ze strony internetowej Tesli:

Zasięg do 800 km (500 mil)

Przyspieszenie od ) do 100 km/h w 20 sekund z pełnym ładunkiem ok. 360 km

Układ napędowy złożony z trzech niezależnych silników umieszczonych na tylnych osiach.

Oszczędność paliwa do 200 tys. dol. w ciągu trzech lat

Fotel kierowcy znajduje się w środku kabiny o szklanych ścianach.

W 2017 roku Tesla podała cenę Semi - to od 150 000 do 180 000 dolarów, w zależności od rozmiaru baterii i zasięgu.

Tesla oczekuje, że roczna produkcja samochodu w Ameryce Północnej wyniesie około 50 000 sztuk do 2024 roku. To dałoby Tesli znaczny udział w amerykańskim rynku, gdzie w okresie od lipca 2021 do czerwca 2022 zostało wyprodukowanych około 260 000 ciężarówek klasy 8.

Wejście Tesli na rynek ciężarówek otwiera technologiczną rywalizację z takimi producentami półciężarówek jak Mack, Volvo, Freightliner i Peterbilt. Ale tylko jeśli pionier EV będzie w stanie wykazać ekonomiczną korzyść z elektryfikacji transportu ciężarowego.