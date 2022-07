Tesla osiągnęła kamień milowy. To punkt zwrotny dla samochodów elektrycznych

Tesla wybudowała w drugim kwartale 2022 roku 247 nowych stacji Supercharger, z 2508 indywidualnymi stanowiskami ładowania. Liczba nowych lokalizacji jest o 8 proc. mniejsza niż w tym samym czasie zeszłego roku, ale liczba ładowarek jest o 5 proc. większa.

Uwzględniając fakt, że Tesla umożliwiła innym firmom korzystanie z sieci stacji Supercharger, wzrost taki może być punktem zwrotnym dla infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych – ocenia tomsguide.com.

Tesla ma 3971 stacji Supercharger na całym świecie z 36 165 pojedynczymi ładowarkami. To średnio 9,1 ładowarek w każdej lokalizacji, czyli więcej, niż mają niektóre konkurencyjne sieci ładowania, co oznacza, że ​​po przyjeździe istnieje znacznie większa szansa na dostęp do ładowania.

Amerykański producent samochodów nie zaniedbuje lokalnego rynku z powodu międzynarodowych ambicji. Do końca zeszłego roku Tesla miała około 1200 lokalizacji Supercharger w Stanach Zjednoczonych i jej mapa stacji ładowania pokazuje, że nowe lokalizacje mają zostać otwarte w ciągu najbliższego roku.

Liczba pojedynczych ładowarek wzrosła o 34 proc. w ciągu roku i wzrost ten przyniesie korzyści wszystkim kierowcom pojazdów elektrycznych, nie tylko tym, którzy posiadają auta Tesli – zwracają uwagę eksperci.

Czytaj: Grozi nam scenariusz długich kolejek do punktów ładowania e-aut

Tesla zdecydowanie wyprzedza Electrify America, która ma 800 stacji ładowania w Ameryce Północnej i ogłosiła plany zwiększenia tej liczby do 1800 do 2026 roku. Dzięki temu kierowcy pojazdów elektrycznych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie będą mogli korzystać z ponad 10 tys. pojedynczych ładowarek.

W wyścigu zaczyna liczyć się EVgo, które nawiązało współpracę z General Motors w sprawie instalacji 3250 stacji przed końcem 2025 roku. Pierwotny plan zakładał zbudowanie 2750 stacji, co oznacza, że ​​jest to zauważalna poprawa.

Innymi słowy, to świetny czas na jazdę samochodem elektrycznym, ponieważ coraz łatwiej znaleźć miejsce do naładowania, nie wspominając już o tym, że zasięg akumulatorów poprawia się z każdą nową generacją pojazdów – konkluduje tomsguide.com.