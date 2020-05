Tesla ostrzega pracowników że mogą stracić prawo do zasiłku

W wewnętrznym mailu do pracowników, kierownictwo koncernu poinformowało, że zatrudnieni, którzy zostaną wezwani do powrotu do pracy, ale będą woleli pracować zdalnie, mogą stracić prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Firma poinformowała, że nie będzie karać pracowników, którzy wolą zostać w domu.

W wiadomości rozesłanej pocztą wewnętrzną do pracowników, szefowa kadr Valerie Workman poinformowała, że pracownicy, którzy otrzymają wezwanie do powrotu do pracy, nie będą już traktowani jako osoby przebywające na przymusowym urlopie. W praktyce oznacza to, że jeśli nie stawią się w pracy, to stracą prawo do zasiłków dla bezrobotnych wypłacanych przez lokalne samorządy. Tesla poinformowała jednocześnie, że nie zamierza karać pracowników, którzy wolą zostać w domu i że takie regulacje wynikają z obowiązujących przepisów.

"W chwili otrzymania wezwania do powrotu, pracownik automatycznie przestaje być traktowany jako osoba przebywająca na tymczasowym urlopie. Dlatego osoby, które nie zdecydują się na powrót do pracy, mogą stracić prawo do zasiłku, co wynika z lokalnych regulacji. Tesla jednak zaakceptuje każdą decyzję pracownika, nie zamierzamy stosować kar" - napisała w mailu Workman.

Wcześniej szef koncernu Elon Musk w wewnętrznych wiadomościach do załogi, zapewniał że jeśli pracownicy nie czują się komfortowo na myśl o powrocie do zakładów firmy, powinni zostać w domu. Zdaniem ekspertów jednak, ostatni mail od kierownictwa firmy stawia pracowników w niełatwej sytuacji - z jednej strony mogą wrócić do pracy i ryzykować zakażenie Covid-19, z drugiej - zostać w domu i stracić prawo do zasiłku.

Tesla od przyszłego tygodnia wznawia produkcję w zakładzie we Fremont w Kalifornii. Elon Musk chciał otworzyć fabrykę już w ubiegłym tygodniu, po tym jak gubernator Kalifornii zapowiedział, że firmy przemysłowe mogą wrócić do pracy. Na drodze Tesli stanęły jednak miejscowe regulacje ustanowione przez władze hrabstwa Alameda, pod którego jurysdykcję podlega Fremont. Musk zaskarżył decyzję lokalnych władz do sądu i jeszcze w poniedziałek odgrażał się w mediach społecznościowych, że otworzy zakład wbrew prawu. Ostatecznie w środę Alameda poinformowała, że Tesla będzie mogła uruchomić zakład w przyszłym tygodniu, pod warunkiem że wprowadzi procedury ochronne dla pracowników.