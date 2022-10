Tesla po raz pierwszy wyprzedziła Volkswagena w Niemczech

Tesla, dzięki Modelowi Y, we wrześniu tego roku po raz pierwszy prowadziła w rankingu rejestracji nowych samochodów osobowych. Świadczy to nie tylko o sukcesie samochodu, ale także o głębokich przemianach na niemieckim rynku motoryzacyjnym – komentuje welt.de.

Tesla po raz pierwszy zajęła pierwsze miejsce wśród najlepiej sprzedających się samochodów w Niemczech, głównie dzięki swojemu SUV-owi Model Y - wynika z aktualnych statystyk rejestracyjnych Federalnego Urzędu Transportu Samochodowego (KBA). Według najnowszych danych we wrześniu 2022 roku zarejestrowano 9846 modeli Y, następny był VW Golf z 7095 nowymi rejestracjami.

Model 3 Tesli również znalazł się w pierwszej dziesiątce statystyk KBA. We wrześniu zajął z liczbą 3878 nowo zarejestrowanych samochodów ósme miejsce w miesięcznej statystyce, za Oplem Corsą (4139).

Tesla produkuje Model Y w Grünheide pod Berlinem, co sprzyja dalszemu wzrostowi sprzedaży w Niemczech. Do tej pory samochody przypływały statkiem z fabryki w Szanghaju w dużych, skonsolidowanych transportach. Według Tesli zakład w Brandenburgii produkuje obecnie ponad 2 tys. pojazdów tygodniowo i oczekuje się, że do końca roku zwiększy tygodniową produkcję do 5 tys. aut.

Prognozuje się, że modele Tesli w dłuższej perspektywie zdominują segment pojazdów elektrycznych. Volkswagen planuje zdominować amerykański rynek e-aut - od stycznia sprzedano 22 555 aut. Za nim plasują się Fiat 500 (16 856) i Tesla Model 3 (15 901). Modele Volkswagena ID.4 i ID.5 zajęły odpowiednio czwarte i szóste miejsce wśród pojazdów elektrycznych w pierwszych dziewięciu miesiącach roku. Na piątym miejscu znalazła się Hyundai Kona (10 922).

Generalnie marka VW jest teraz tuż za Teslą pod względem sprzedaży na swoim rodzimym rynku w tym strategicznie ważnym segmencie – konkluduje welt.de.

