Tesla poszukuje nowych projektantów, zwiększa zatrudnienie w Szanghaju

Amerykański producent samochodów elektrycznych Tesla zwiększa zatrudnienie w swoich zakładach w Szanghaju. Oprócz ok. 1000 robotników fabrycznych spółka Elona Muska poszukuje w Chinach nowych projektantów - odnotowuje we wtorek agencja Reutera.

Ogłoszenie o poszukiwaniu projektantów w Chinach ukazało się na oficjalnym koncie WeChat działu kadr Tesli. Nie określono w nim, ile osób ma zostać zatrudnionych w tym charakterze. Koncern motoryzacyjny z Doliny Krzemowej jeszcze w styczniu sygnalizował jednak, iż planuje uruchomić w ChRL nowe centrum badawczo-projektowe z myślą o opracowaniu samochodów "w chińskim stylu" - przypomina agencja.

Równolegle z komunikatem firmy ukazało się obwieszczenie chińskich władz lokalnych o poszukiwaniu pracowników fabrycznych do zakładów w Szanghaju. Ok. 600 osób ma znaleźć zatrudnienie przy montażu, tłoczeniu i lakierowaniu pojazdów Tesli. Dalszych 150 robotników ma zostać oddelegowanych do kontroli jakości, 200 - do zadań logistycznych, a dalszych 20 osób w charakterze ochrony.

Według dwóch zaznajomionych ze szczegółami sprawy informatorów Reutera koncern zarządzany przez Elona Muska poszukuje nowych pracowników w Szanghaju m.in. ze względu na przygotowania do produkcji elektrycznych SUV-ów Model Y.

Spółka nie odniosła się do prośby agencji o komentarz.

W okresie kwiecień-czerwiec 2020 r. Tesla dostarczyła do klientów końcowych w Chinach 30 tys. pojazdów. W większości były to produkowane w Szanghaju elektryczne sedany Model 3.

W odróżnieniu od większości firm motoryzacyjnych borykających się z konsekwencjami trwającej pandemii COVID-19, Tesla utrzymuje w tym roku dobrą passę. Spółka w czerwcu zakończyła na plusie czwarty kwartał z rzędu i od blisko miesiąca pozostaje najwyżej wycenianym producentem samochodów na świecie.

Dotychczas Tesla prowadzi na świecie dwie montownie samochodów: we Fremont w Kalifornii w USA oraz w chińskim Szanghaju. Trzecia Gigafactory spółki powstaje pod niemieckim Berlinem. W minionym tygodniu spółka podjęła także decyzję o budowie drugiej fabryki w Stanach Zjednoczonych w Austin, stolicy stanu Teksas.