Tesla przyspiesza produkcję. Fabryka w Niemczech ma działać 24 godziny na dobę

Tesla chce przyspieszyć produkcję aut elektrycznych. W zakładzie w Grünheide w Niemczech w sierpniu planowane jest przejście na system dwuzmianowy. W przyszłości linie produkcyjne mają pracować 24 godziny na dobę w systemie trzyzmianowym – informuje rbb24.de.

Zacinające się łańcuchy dostaw, blokada w Chinach i brak pracowników spowodowały, że Tesla opóźniła rozpoczęcie produkcji w Niemczech. W lipcu praca w Grünheide została zatrzymana na dwa tygodnie, aby wyeliminować błędy produkcyjne. Według informacji rbb24.de, chodziło o ogromnego robota odlewniczego, który wytwarzał zbyt wiele uszkodzonych części. W fabryce powstawały również inne elementy, których nie można było zainstalować z powodu wad.

Tesla planuje nadrobić stracony czas. W fabryce w Grünheide zatrudnionych jest obecnie 5 tys. osób, ale liczba ta ma wzrosnąć jeszcze w sierpniu. Jak podaje rbb24.de, w tym miesiącu planowana jest praca z drugą w pełni zajętą ​​zmianą. W przyszłości linie produkcyjne mają pracować 24 godziny na dobę w systemie trzyzmianowym.

Tesla obecnie intensywnie pracuje nad zwiększeniem produktywności. Jakiś czas temu prezes Elon Musk poinformował, że zakład Tesli w Grünheide powinien produkować 1000 samochodów tygodniowo. Oczekuje się, że produkcja wzrośnie jeszcze w tym miesiącu. Według informacji dpa do pierwszego kwartału 2023 roku z linii produkcyjnych powinno schodzić 5 tys. e-aut tygodniowo.

Jednak aby osiągnąć ostateczne cele produkcyjne, Tesla musi osiągnąć liczbę 10 tys. samochodów w tygodniowo w Grünheide – podaje rbb24.de. Wymagałoby to znacznie większej niż obecnie liczby pracowników i większej liczby maszyn produkcyjnych. Według ekspertów, będzie to trudne do osiągnięcia, ze względu na gospodarcze następstwa koronawirusa i konsekwencje wojny na Ukrainie.