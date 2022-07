Tesla traci koronę króla elektromobilności. Co na to Elon Musk?

Wolniejsze od spodziewanego rozpędzanie produkcji w nowych fabrykach w USA i Europie, a także długotrwałe lockdowny w Chinach spowodowały, że Tesla utraciła pozycję producenta nr 1 na globalnym rynku samochodów elektrycznych. Wyprzedził ją chiński BYD.

BYD sprzedał w pierwszym półroczu 506 868 aut całkowicie elektrycznych, a Tesla 406 869.

Najlepiej sprzedającymi się samochodami elektrycznymi na świecie wciąż są Tesle Model Y i 3, ale modele BYD zajęły połowę miejsc w pierwszej dziesiątce.

Lockdown w Szanghaju, gdzie Tesla ma swoją Gigafactory, trwał ponad 6 tygodni i fabryka zamiast planowanych 1 200 aut mogła wytwarzać 200 dziennie.

Według przytoczonych przez serwis CleanTecnica wyników sprzedaży aut elektrycznych w pierwszym półroczu tego roku, Tesla straciła globalny prymat na rzecz chińskiego BYD. Co prawda najlepiej sprzedającymi się samochodami elektrycznymi na świecie wciąż są Tesle Model Y i 3, ale modele BYD zajęły połowę miejsc w pierwszej dziesiątce – od 4. do 8. włącznie (w większości były to modele oferowane w dwóch wersjach napędu – elektrycznej EV i hybrydowej PHEV, czyli plug-in).

Ostatecznie według CleanTecnica BYD sprzedał w pierwszym półroczu 506 868 aut całkowicie elektrycznych, a Tesla 406 869. Trzeci na liście SAIC sprzedał 253 624 samochody EV. Grupa Volkswagen jest dopiero na 4. miejscu z 253 624 autami. Pierwszą piątkę zamyka koncern Hyundai-Kia, który sprzedał 186 821 elektrycznych aut.

Trudne miesiące Tesli

Trzeba przyznać, że ostatnie miesiące nie są łaskawe dla Tesli. Co prawda w pierwszym kwartale tego roku sprzedała rekordowe 310 000 aut, ale w drugim produkcja i sprzedaż spadły. Problem sprawiła pandemia koronawirusa i kolejne lockdowny w Chinach.

Szanghaj, gdzie Tesla ma swoją Gigafactory, ucierpiał znacznie bardziej niż regiony, w których pracują fabryki BYD. Lockdown w Szanghaju trwał ponad 6 tygodni i fabryka zamiast planowanych 1 200 aut mogła wytwarzać 200 dziennie, głównie ze względu przerwania łańcuchów dostaw. W ubiegłym roku był to najważniejszy zakład w strukturze Tesli, wytwarzający połowę jej samochodów.

Czytaj także: Tesla zamyka czasowo swoją fabrykę w Niemczech. Zrealizowano tylko 10 proc. planu

W tym roku do produkcji włączyła się kolejna gigafabryka - pod Berlinem. Nie był to jednak udany start. Fabryka wyprodukowała tylko 10 proc. planowanych aut. Według prasy to wynik złej organizacji produkcji i przerwania łańcuchów dostaw na skutek kolejnego ataku koronawirusa w Chinach. Fabrykę zatrzymano na dwa tygodnie, by poprawić jej działanie.

Co prawda niemiecki Teslamag podkreśla, że obecnie zapowiadane przerwy w produkcji były planowane i mają posłużyć zwiększeniu prędkości produkcji, która po spowolnionym okresie rozruchu ma wejść na normalne czyli wysokie obroty, ale część obserwatorów podkreśla, że niemiecki zakład boryka się z problemem zatrudnienia. Sam Elon Musk stwierdził, że nowe fabryki w amerykańskim Austin i w Berlinie są gigantycznymi spalarniami pieniędzy, w związku z kosztami rozruchu ich produkcji i wciąż niewielkim wolumenem produkowanych samochodów.

Problemy z bateriami, nie z popytem

W Austin Tesla miała montować w modelu Y nowe, większe, mocniejsze i zwiększające zasięg baterie 4680. Masowa produkcja tych zestawów nie rozpędza się jednak tak dobrze, jak miała, a produkcji tych aut z wykorzystywanymi dotąd bateriami 2170 nie można szybko podjąć, bo wymagane do tego urządzenia utknęły w Chinach.

Czytaj także: Tesla podała kwartalne wyniki sprzedaży. Rozczarowują

Musk wciąż jednak zapowiada, że plan na ten rok (1,5 mld pojazdów) ma zostać wykonany. Z drugiej strony szef Tesli przygotowuje się na ciężkie czasy, które jego zdaniem już nadchodzą – poinformował o zmniejszeniu zatrudnienia o 10 proc. i zwiększenia wykorzystania pracowników tymczasowych.

Z drugiej strony trzeba przyznać, że Tesla nie ma na razie problemów z brakiem zamówień, przeciwnie – w Chinach i Europie na nowe samochody trzeba czekać nawet pół roku, a w USA jeszcze dłużej.