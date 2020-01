Tesla w krótkim czasie podwoiła wartość. To już ponad 100 mld dolarów

Wartość rynkowa amerykańskiego koncernu Tesla przekroczyła po raz pierwszy 100 mld dolarów, dzięki wycenie akcji na poziomie 555,10 dolara, którą osiągnięto po zamknięciu wtorkowej (21 stycznia) sesji giełdy w Stanach Zjednoczonych. Tym samym kapitalizacja rynkowa Tesli zbliżyła się do lidera sprzedaży samochodów - Volkswagena.

Na wtorkowej sesji akcje Tesli zdrożały o 7,2 proc., a po jej zakończeniu o kolejne 1,4 proc. Dzięki temu osiągnięto wartość rynkową w wysokości 100,1 mld dolarów. Dla porównania kapitalizacja rynkowa Volkswagena we wtorek wynosiła 100,6 mld dolarów.

Jeśli Tesla utrzyma obecną wartość, to jej dyrektor generalny Elon Musk otrzyma dużą nagrodę pieniężną. Według Agencji Bloomberga wyniesie ona około 346 mln dolarów.

Cena akcji Tesli podwoiła się od opublikowania w trzecim kwartale 2019 roku zysku. Do tego Musk poinformował inwestorów, że firma otworzy swoją chińską fabrykę szybciej niż zakładano.

Analityk New Street Research Pierre Ferragu szacuje, że po 2025 roku firma Muska będzie sprzedawać rocznie od 2 do 3 mln samochodów. Jednak, jak zwraca uwagę agencja Bloomberga, są to optymistyczne przewidywania.