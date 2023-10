Tesla wstrzymuję budowę nowej fabryki ze względu na słabą sprzedaż samochodów

Podczas konferencji prasowej z inwestorami po publikacji wyników kwartalnych dyrektor generalny Tesli Elon Musk powiedział, że z powodu słabego popytu na samochody elektryczne wśród amerykańskich klientów wstrzymana zostaje decyzja o budowie nowej fabryki w Meksyku.

Tesla podała w komunikacie giełdowym przy okazji publikacji kwartalnych wyników finansowych, że wstrzymuje decyzje związane z nowymi inwestycjami w zwiększenie mocy produkcyjnych. Rzecz dotyczy budowy fabryki w Meksyku, która miała kosztować prawie 5 miliardów dolarów.

Nie jest natomiast rozstrzygnięta przyszłość rozbudowy zakładów w Niemczech oraz wstrzymania negocjacji z rządem indyjskim na temat nowego projektu produkcji małych aut elektrycznych z przeznaczeniem na rynek azjatycki.

- Rosnące koszty zewnętrznego finansowania zakupów aut przez kredyt lub leasing oznaczają w praktyce spadek sprzedaży. Już nie pomagają kolejne obniżki cen na produkowane modele. Dlatego też Tesla zanim nie wyjaśni się sytuacja gospodarcza zaczeka z projektem budowy fabryki w Meksyku- powiedział na zdalnym spotkaniu dyrektor naczelny Tesli Elon Musk.

Tesla, GM i Ford z powodu zmniejszonego popytu ograniczają produkcję samochodów elektrycznych

Dosłownie przed dwoma dniami amerykański koncern motoryzacyjny General Motors opublikował komunikat, w którym deklaruje, że opóźni przynajmniej o rok produkcję pickupów elektrycznych Chevrolet Silverado i GMC Sierra w fabryce w stanie Michigan. Powodem jest znaczący spadek zamówień.

Ford zaś czasowo redukuje jedną z trzech zmian w fabryce produkującej elektryczny pickup F-150 Lightning. Dodatkowo część środków przeznaczona na nowe projekty w ramach strategii elektromobilności przeznaczy na produkcję pojazdów hybrydowych, które cieszą się większym zainteresowaniem klientów.

Trudna sytuacja gospodarcza w Stanach Zjednoczonych ograniczyła możliwości zakupu nowych aut, w tym także elektrycznych

W ocenie ekspertów mamy obecnie w Stanach Zjednoczonych do czynienia ze splotem kilku czynników, które wpływają na decyzje konsumenckie dotyczące kupna aut elektrycznych. Bariera wysokich cen zderzyła się z podwyżką stóp procentowych dokonanych przed FED (Rezerwę Federalną).

Strajki pracowników z branży motoryzacyjnej mające na cele wymuszenie podwyżek płac dodatkowo wpłyną na ceny. Wielu użytkowników aut elektrycznych przekonało się, jak wysokie są koszty napraw powypadkowych wpływające na ceny polis w firmach ubezpieczeniowych.

Bez wsparcia w postaci dopłat do kupna nowego auta elektromobilność może chwilowe jechać na częściowo zaciągniętym hamulcu. Wielu uważa, że w tym marszu ku eliminacji z rynku pojazdów z napędem spalinowym obecna sytuacja to tylko chwilowy przystanek. Jednak w momencie, gdy coraz więcej rządów wstrzymuje się z wypłatą wsparcia do zakupu auta elektrycznego, klientów może nie być stać na kupno elektryka.