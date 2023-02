Tesla wycofuje się z Niemiec. Stany Zjednoczone kuszą niskimi podatkami

Jeszcze w marcu 2022 roku, Elon Musk właściciel Tesli, otwierając fabrykę w Gruenheide pod Berlinem, twierdził, że do końca 2023 roku będzie produkować ona baterie litowo-jonowe na światową skalę. Teraz koncern porzuca Europę i wraca z produkcją do Stanów Zjednoczonych.

Tesla zdecydowała się zawiesić program kompleksowej budowy baterii w niemieckich zakładach w Gruenheide. Produkcja akumulatorów litowo-jonowych zostanie przeniesiona do Stanów Zjednoczonych, gdzie koncern otrzymał zachęty w postaci ulg podatkowych.

W Gruenheide pozostanie produkcja akumulatorów przeznaczona na lokalne rynki – podaje DW.

Jednocześnie, jak podało niemieckie ministerstwo gospodarki, Tesla jak dotąd nie otrzymała żadnych dotacji od państwa niemieckiego, mimo tego, że koncern złożył wniosek o dofinansowanie produkcji baterii.

Rząd amerykański przekonał Teslę do produkcji na terytorium USA znaczącymi ulgami dla producentów czystej energii

Z kolei rząd amerykański stworzył dogodne warunki dla producentów baterii dzięki przepisom IRA (Inflation Reduction Act – red.). W ramach nam pojawiają się znaczne ulgi dla producentów „zielonej energii”, w tym również baterii elektrycznych.

W ramach przenoszenia produkcji do Stanów Zjednoczonych, Tesla chce zainwestować 3,6 mld dolarów w rozbudowę gigafabryki w Newadzie. W ramach dwóch podmiotów rozpocznie się tam masowa produkcja elektrycznej ciężarówki Semi oraz produkcja nowych ogniw 4680, z którymi obecnie działające fabryki we Fremont (Kalifornia) i w Austin (Teksas) mają kłopoty. Według ekspertów cytowanych przez DW, ogniwa 4680 są jeszcze technologią nie do końca sprawdzoną.