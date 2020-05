Tesla wznawia produkcję w fabryce we Fremont

Tesla planuje wznowienie od piątku po południu produkcji samochodów w fabryce w kalifornijskim mieście Fremont – poinformował Bloomberg. Zakłady były zamknięte od 23 marca.

Prezes Tesli, Elon Musk, miał poinformować załogę o decyzji wznowienia produkcji w mailu, do którego dotarł Bloomberg. Zapowiedź ta nastąpiła dzień po tym, jak gubernator Kalifornii Gavin Newsom zezwolił firmom przemysłowym na ponowne uruchomienie zakładów od piątku. Jak donosi w piątek CNBC, początkowo do pracy miałoby wrócić ok. 30 proc. załogi na zasadzie dobrowolności.

Wcześniej w swoich wpisach w mediach społecznościowych Musk ostro krytykował politykę amerykańskich władz wobec pandemii choroby Covid-19. Nakaz pozostawania w domu oraz decyzje o zamknięciu fabryk nazywał "niekonstytucyjnymi" a nawet "faszystowskimi".

Decyzja gubernatora Kalifornii nie oznacza zawieszenia wprowadzanych lokalnie przez hrabstwa regulacji dotyczących obostrzeń związanych z pandemią Covid-19. Hrabstwo Alameda, na terenie którego jest położona fabryka we Fremont, nie zniosło obowiązującego do końca maja lockdownu, tak więc w zgodzie z miejscowymi przepisami ponowne otwarcie zakładów nie jest dozwolone. Bloomberg poinformował w piątek, że agencji nie udało się uzyskać komentarza na ten temat ze strony przedstawicieli Tesli.

Fabryka Tesli we Fremont wytwarza trzy modele samochodów elektrycznych koncernu (model S, model X i model 3) i zatrudnia ponad 10 tys. osób. Produkcja w tym zakładzie została wstrzymana 23 marca w związku z pandemią koronawirusa.