Tesla z mozołem rozkręca niemiecką Gigafactory

W niemieckiej Gigafactory Tesli w Grünheide pod Berlinem pod koniec marca rozpoczęła się wreszcie produkcja seryjna Modelu Y. Amerykański producent zapewniał o dynamicznym wejściu auta na rynek. Jednak, jak wynika z danych ze źródeł zewnętrznych, zamiast produkcji na pełną parę zakład opuszcza obecnie ok. 350 Modeli Y tygodniowo. Tesli brakuje też personelu.

W pierwszej fazie rozbudowy, która została ostatecznie zatwierdzona w połowie marca, fabryka Gigafactory w Grünheide jest zaprojektowana na 500 tys. samochodów elektrycznych rocznie.

Dyrektor generalny Tesli Elon Musk pół roku temu zapewniał, że pierwsze dostawy rozpoczną się w grudniu 2021 roku. Jako cel na koniec 2022 roku stawiał co najmniej 5 tys. niemieckich Modeli Y tygodniowo.

Jak widać start produkcji znacznie się opóźnił i - jak wynika z raportu Automobilwoche - „Tesla najwyraźniej ma mniej ambitne cele dotyczące przyspieszenia po opóźnionym starcie”. Produkcja wynosi obecnie ok. 350 Modeli Y tygodniowo i ma być zwiększona do 1000 samochodów w ciągu tygodnia. W sumie na cały 2022 rok zaplanowano wyprodukowanie ok. 30 tys. modeli Y w niemieckiej Gigafactory.

Czytaj: Oto dlaczego Tesla dominuje na rynku pojazdów elektrycznych

„Jesienią tego roku planowana jest nawet około trzytygodniowa przerwa produkcyjna na przeróbki” – donosi Automobilwoche. Tymczasem Tesla jesienią chce przejść na ogniwa akumulatorowe w formacie 4680. Baterie te powinny pochodzić bezpośrednio z hali na terenie Gigafactory, którą Tesla nadal buduje i którą podobno ma skończyć jesienią.

Automobilwoche informuje też o obecnej sytuacji w niemieckiej fabryce w Grünheide. Od końca czerwca planowana jest produkcja Modelu Y na dwie zmiany zamiast jednej. Ale obecnie Tesli brakuje personelu. Według analizy przeprowadzonej przez firmę konsultingową, do tej pory zostało tam zatrudnionych tylko około 3,5 tys. z planowanych 12 tys. pracowników.